Janne Fridolin: Huvikooli õpetaja töö pole sugugi lihtsam ega vähetähtsam kui üldhariduskoolis

Dirigent ja õppejõud Janne Fridolin peab lubamatuks, et üldhariduskoolide õpetajaid ja muusikakoolide õpetajaid käsitletakse erinevalt, alates palgatasemest ja lõpetades sotsiaalsete garantiidega. Tema sõnul on muusikaõpetajad valmis streikima.

"Huvikooli õpetaja töö ei ole millegi poolest lihtsam ega vähetähtsam kui üldhariduskoolis. Kui otsustajad seda ebaõiglust ära ei klaari, siis on muusikaõpetajad valmis oma palganõudmiste toetuseks ka streikima," sõnas Fridolin intervjuus Vikerraadio toimetajale Kaja Kärnerile.

MUBAs koorijuhtimise osakonnas dirigeerimist ja partituuri lugemist õpetav ning 2017. aasta noorte laulupeol "Mina jään" lastekoore liigijuhina dirigeerinud Janne Fridolin valutab südant muusikaõpetuse tuleviku pärast. Ta ütles, et muusikaõpetajate ja koorijuhtide põud alus- ja üldharidusest alates ja täiskasvanute huvikooridega lõpetades annab juba tunda ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

"Ohumärgid on näha igal tasemel: meil ei ole meistreid ega muusikaõpetajaid keskastmes, meil ei ole ka õpipoisse. Mida enam napib muusikakoolides õpetajaid, seda vähem pääsevad andekad lapsed õppima. See kõik on üks tervik," toonitas tunnustatud koorijuht ja õppejõud.

Ta lisas, et juba praegu annavad üldhariduskoolides muusikatunde õpetajad, kes ei ole selleks õppinud. "Muusikatund ei ole enam ammu laulutund, nagu kunagi ammu oli. Nüüd koosneb see väga mitmest erialasest osast ja muusikaõpetajal tuleb neid kõiki endal osata metoodiliselt edasi anda, enne kui laste ette läheb," ei teinud Janne Fridolin hinnaalandust.

Ta pidas ehmatavaks, et lasteaedade õppekavu on plaanis muuta selliselt, et edaspidi tuleb valida, kas anda lastele muusikatunde või liikumisõpetust. "Kui see nii peaks minema, siis saame üldhariduskoolidesse lapsed, kes ei oska üksi ega teistega koos laulda, muusika järgi liikuda, muusikat kuulata," ennustas ta ning rääkis isiklikest kokkupuudetest lastega, kes ütlevad, et nende kodus ei laulda, isegi hällilaule mitte.

Fridolin nimetas võimatuks seda, et koolikoorides tuleb kõike A-st ja B-st alustada.

Vikerraadio laupäevases saates "Kajalood" räägib Janne Fridolin lisaks muusikahariduse tulevikule väga tunnustavalt oma koorist Vox Populi, oma lapsepõlvekodust ning oma neljast lapsest. Saatejuht on Kaja Kärner.