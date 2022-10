Ametid: Muuga ammooniumnitraat pole ohtlikuks muutunud

Ametnike tee Muuga sadamasse ei rohtu, sest viimastel nädalatel on korduvalt käidud kontrollimas inimestelt saadud infot, et Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu sadamasse kinni jäänud väetis on muutunud ohtlikuks

"Teeb muret meile see, et Muuga sadamasse on ladustatud AS DBT terminali hästi suur kogus väga ohtlikku ainet ja see asi on praktiliselt pool aastat siin kestnud. Millised on tähtajad, kuidas see asi laheneb, selle kohta meil puudub info. Kogu aeg selle tõttu mure kasvab," ütles Muuga külavanem Andrus Pihel.

Hiljuti on liikvele läinud väited, et pikalt seisnud väetise struktuur on muutunud ning see on paakunud. Väetist ladustava DBT terminali kõneisiku Agu Tiimani sõnul on nad kui A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte kohustatud kontrollima kõiki oma ladusid.

"Meid on viimasel ajal (külastanud) väga sageli kõikvõimalikud kontrollkomisjonid, küll päästeametist, küll tehnilisest järelevalvest ja nad ei ole ühegi visiidi ajal leidnud mitte ühtegi anomaaliat või kõrvalekallet mineraalväetiste säilitamise nõutud tingimustes," lausus Tiiman.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveamet (TTJA) on viimase kahe nädala jooksul saanud mitmeid pöördumisi inimestelt, kes viitavad terminali kas endistele või praegustele töötajatele. Pöördumisi on laekunud nii palju, et sel nädalal on amet käinud igapäevaselt olukorda kontrollimas.

Ameti andmetel hoitakse väetist nõuetele vastavas hoones ning seda säilitatakse ohutult.

"Jälgitakse igapäevaselt temperatuuri, mis reaalajas salvestatakse ettevõttes arvutisse, kus me näeme, kuidas temperatuur on muutunud või ei ole muutunud. Ja tehakse ammooniumnitraadile detonatsioonikatseid, mis näitab, kas olukord on ohtlikumaks muutunud või mitte. Täna kõik need parameetrid näitavad seda, et väetis endiselt on ohutu," rääkis TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa.

Tiimani sõnul tehti viimane detonatsiooni kindlusetest septembri lõpus ja uus tehakse järgmisel nädalal. Nii Teinemaa kui ka Tiiman ütlesid, et väetis on paakunud, kuid see ei kujuta ohtu.

"Kõik puisteväetised, kuna nad imavad niiskust sisse, tekitavad peale kõvema kooriku, paakunud kihi. See on täiesti tavaline väetiste puhul, see ei tee seda ohtlikuks," ütles Teinemaa.

Kuigi tegemist on sanktsioonide tõttu sadamasse kinni jäänud Vene ettevõtte kaubaga, on keskkonnaohu tõttu võimalik teha selle müümisele erand ning vastav taotlus on esitatud.

Rahapesu andmebüroost öeldi "Aktuaalsele kaamerale", et väetise omanikule antakse lähiajal luba selle müümiseks, kuid see ei kohusta teda seda tegema.