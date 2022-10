Kirna mõisapargi külastajaid ootab kevadel ligi 100 tulbisorti

Eesti suurima tulbiaia lugu Kirna mõisapargis sai alguse ühest ilutulestikuraketist, mis 2019. aasta vahetusel süütas Nurmiko kasvuhoone. Pääsetud 200 000 tulbisibulat leidsid uue kodu Kirna pargis. Nelja aastaga on tulbiaed laienenud ja sellele on kaasa aidanud ala asjatundjad.

"Aastatega oleme õppinud, et ikkagi tuleb mulda ette valmistada, tulbisibulatele tuleb süüa anda, nende eest tuleb hoolitseda, rohida. Üks, mis ei ole muutunud, on see, et me endiselt ei kasuta siin tulbiaias mitte ühtegi mürki," rääkis Kirna mõisa perenaine Tuuli Org.

Kuna kevadel toimuva Kirna tulbifestivali teema on "Must tulp", istutasid laupäeval üle Eesti appi rutanud vabatahtlikud uutesse peenardesse ennekõike just tumedavärvilisi õisi kandvaid sibulaid.

"Ja aastasadu käib juba võitlus selle nimel, kes suudab aretada kõige mustema. Ja nüüd, järgmisel aastal saab siin näha kõige mustemat tulpi. Ja kõrvale me toome ka 14-15 sorti nii-öelda musti tulpe. Eks siis saab võrrelda, milline on kõige mustem," ütles Org.

Kirna mõisa talgupäeval osales üle 30 inimese.

"Ma olen siin vaatamas käinud mitu korda, kui nad õitsesid. Ja kuna pakuti välja selline võimalus, et võime tulla, nad istutada maha ja kevadel siis vaadata, kuidas nad õitsevad, siis ma võtsingi kätte ja tulin," rääkis talguline Aisi.

Kalle on juba aastaid Kirna pargis käinud. "Kui see esimene jutt tuli tuleõnnetuse järgsest tulemusest, kui need tulbisibulad siia rändasid, siis sai kohe tuldud vaatama, et kuidas see asi välja näeb. Ja sellest ajast saati igal aastal on käidud," ütles ta.

Kuna äsja arvati Kirna tulbiaed maailma 100 rohelise eduloo hulka, leiab sinna tee üha rohkem rohelist mõttelaadi kandvaid inimesi.

"Me oleme juba kõik selleks valmistunud, et meil on kuues keeles pargi plaanid ette valmistatud ja nii edasi. Nii et me ootame järgmisel aastal Järvamaale rohkesti väliskülalisi," sõnas Kirna mõisa peremees Reimo Lilienthal.

Tänavu külastas Kirna õitsvat tulbiaeda 15 000 inimest.