Ametlik: Saksamaa pikendas kolme tuumajaama eluiga

"Valitsus loob õiguslikud meetmed, et lubada Isar 2, Neckarwestheim 2 ja Emslandi tuumaelektrijaamadel töötada kuni 15. aprillini," teatas Scholzi pressiesindaja

Scholzi viimane samm peaks lahendama pikalt kestnud konflikti roheliste ja Vabade Demokraatide Partei (FDP) vahel. Majandusminister Robert Habeck nõustus varem, et kaks tuumajaama saavad tegutseda kuni järgmise aasta aprillini. FDP nõudis aga, et kõik kolm jaama peaksid töötama kuni 2024. aastani. Mõned FDP liikmed nõudsid, et varem suletud reaktorid tuleb taaskäivitada.

FDP juht ja rahandusminister Christian Lindner tervitas Scholzi viimast otsust.

"See on meie riigi ja majanduse jaoks eluliselt tähtis, et säilitaksime sel talvel kõik elektritootmisvõimsused. Kantsler tõi nüüd olukorda selguse," märkis Lindner.

Kümme aastat tagasi otsustas Saksamaa täielikult tuumaenergiast loobuda. Riik hakkas ostma rohkem maagaasi Venemaalt. Hiljuti peatas Kreml gaasitarned Saksamaale.

Energiakriisi tõttu kuulutas Berliin hiljuti välja suure abipaketi. Pakett on mõeldud leevendama energiakriisi mõjusid nii eratarbijatele kui ka äridele. Saksamaa jaoks lähevad meetmed maksma 200 miljardit eurot.