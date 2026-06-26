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Endised tippjuhid kutsusid Saksa valitsust üles panema tuumajaamad taas tööle

Välismaa
Suletud tuumajaam Isar 2
Suletud tuumajaam Isar 2 Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Armin Weigel
Välismaa

Ajalehe Bild teatel saatis rühm Saksa tuumajaamade endisi tippjuhte kantsler Friedrich Merzile kirja, milles kutsutakse valitsust üles taaskäivitama hiljuti suletud tuumarajatised.

Bildi käsutuses on kiri, mille endised tuumajaamade tippjuhid ja tehnilised eksperdid saatsid kantsler Merzile, majandusminister Katherina Reichele ning CDU fraktsiooni juhile Jens Spahnile.

Nad soovivad, et valitsus taaskäivitaks 2023. aastal suletud tuumajaamad. Saksamaa sulges toona oma viimased kolm tuumajaama, kuid kirjas leitakse, et tuumajaamade taasavamine on nii tehniliselt võimalik kui ka strateegiliselt vajalik. 

Kirja autorid leiavad, et Saksamaal on endiselt olemas vajalik taristu, kvalifitseeritud töötajad, kütusekäitluse oskusteave ja muud ressursid, mis võimaldavad tuumajaamad uuesti käivitada. Nad nimetavad 2023. aasta tuumaenergiast loobumist poliitiliseks veaks ning rõhutavad, et samalaadseid Saksamaal projekteeritud reaktoreid kasutatakse endiselt edukalt mitmes riigis

Kolm viimast tuumajaama tootsid kokku ligikaudu 32 teravatt-tundi elektrit aastas, millest oleks piisanud umbes üheksa miljoni majapidamise varustamiseks. Endiste juhtide sõnul aitaks jaamade taasavamine tugevdada Saksamaa energiajulgeolekut. 

Kiri tuli avalikuks ajal, mil CDU juhid on ise tunnistanud, et tuumajaamade sulgemine oli viga. Näiteks kantsler Merz tunnistas juba jaanuaris, et tuumajaamade sulgemine oli suur viga. 

Saksamaa tööstus sipleb nüüd üha suuremates raskustes. Viimased uuringud näitavad, et 37–45 protsenti tööstus- ja energiamahukatest ettevõtetest kaalub tootmise vähendamist või tegevuse viimist välismaale.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Bild, Brussels Signals

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