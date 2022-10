Expressen: Nord Streami gaasitoru kahjustusest on esimesed pildid

Piltidel on näha ulatuslikud kahjustused Nord Stream 1 gaasitorul. Vähemalt 50 meetrit gaasitoru on tugeva plahvatuse tõttu täielikult hävinud.

Ühe kaugemalt pildistatud foto pealt on näha gaasitoru kaht otsa, mille vahel on pikk puuduolev osa, vahendas Expressen.

Here are the first exclusive images of the ruptured Nord Stream 1 gas pipeline. On the seabed we filmed the remains of the pipe that had been torn to pieces by the explosion. with @erikwiman @alexljungdahl and @BlueyeRoboticshttps://t.co/VvrXiThyLt