Iraani võimud on hädas lapsprotestijatega

Iraani koolilapsed on hakanud riigi juhtkonna vastu seninägematul määral protestima. Analüütikute hinnangul on Iraani teokraatlik juhtkond kukkunud läbi oma katses indoktrineerida riigi noorsugu olema islamivabariigile lojaalne.

Analüütikute hinnangul näitavad ulatuslikud protestid riigi noorte poolt Iraani valitsuse soovitud indoktrineerimise läbikukkumist, vahendab CNN.

Rohkem kui pooled iraanlased on sündinud peale 1979. aasta islamirevolutsiooni ning on terve elu teadnud ainult islamirežiimi.

Koolilapsed protestivad Iraani juhtkonna vastu enneolematul määral ning riigi julgeolekujõududel on raskusi protestide kontrolli alla saamisega.

Nii sotsiaalmeedias kui videotes, mida on näinud eraldiseisvalt CNN, on näha protestidel koolilapsi.

Inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch analüütiku Tara Sepehri Fari sõnul on koolilaste kaasumine protestidesse uus nähe, millel puudub Iraanis pretsedent.

Iraani valitsus on teatanud, et saadab alaealised protestijad vaimuhaiglatesse. Sellist lähenemist kinnitas Iraani haridusminister Yousef Nouri eelmine nädal intervjuus ühele reformimeelsele ajalehele.

Vaimuhaiglates peaksid kinnipeetud lapsed saama vabaks oma "antisotsiaalsest" käitumisest.

Iraani inimõigustega tegeleva advokaadi Hossein Raeesi sõnul kasutatakse vaimuhaiglaid inimeste kinnipidamiseks. Asutuste töötajatele olevat ette antud karmid käitumisjuhised lastega tegelemiseks ning neil ei ole lubatud lastega iseseisvalt tööd teha.

Raeesi kinnitas CNN-ile, et lapsed ei saa sellistes asutustes psühholoogilist tuge, vaid neid üritatakse ähvardamise ja ajupesu kaudu mõjutada.

Sepehri Fari sõnul on Iraani võimud raskustes alaealiste protestijate karistamisega, kuna see võib tekitada ühiskonnas suurema vastureaktsiooni Iraani valitsuse vastu.

Iraani revolutsioonilise kaardiväe asejuhi Ali Fadavi sõnul on vahi alla võetud lapsed keskmiselt 15-aastased, teatas Iraani riiklik uudisteagentuur IRNA 5. oktoobril.

Fadavi sõnul tuleneb noorte teismeliste protestilaine puudujääkidest hariduses.

Inimõigusorganisatsioonide hinnangul on lapsprotestijate vahistamised läbi viidud brutaalselt. Lapsprotestijaid on arreteeritud ning nad on kogenud ka vägivalda.

Amnesty Internationali hinnangul tapsid Iraani julgeolekujõud septembri lõpus vähemalt 23 last. Amnesty väitel hukkusid enamus poistest kui Iraani julgeolekujõud protestijate pihta tulistasid.

Kolm tüdrukut ning üks poiss surid peale seda, kui julgeolekujõud neid rängalt peksid.

Amnesty hinnangul on praeguseks kinnitatud 144 mehe, naise ja lapse hukkumine Iraani julgeolekujõudude käe läbi 19. septembrist 3. oktoobrini. Hukkunutest 16 protsenti olid lapsed.

CNN on näinud videoid Iraanist, kus on näha keskkooliealisi õpilasi protestimas Teheranis.

Protestijate loosungite hulgas oli ka "Surm diktaatorile!". Reedel ja laupäeval oli näha Ardabili ja Sanandaji linnas samas vanuses tüdrukuid, kes võtsid oma pearätid protestide käigus ära.