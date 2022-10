USA: viis venelast tarnisid salaja Ameerika sõjatehnoloogiat Moskvale

"Juri Orehhov ja Svetlana Kuzurgasheva hankisid elektroonikakomponente, nagu kiibid ja radarid. Osa sellest elektroonikast on leitud Venemaa relvasüsteemidest, mida kasutati Ukrainas," teatasid Brooklyni föderaalprokurörid.

Prokuratuuri teatel kasutasid venelased sõjatehnoloogia tarnimiseks Saksa firmat, vahendas Reuters.

"Orehhov arreteeriti esmaspäeval. Itaalias vahistati veel üks venelane. USA taotleb tema väljaandmist," teatas prokuratuur.

Washington proovib laiendada Moskva-vastaseid sanktsioone, et Venemaa ei saaks sanktsioonidest mööda hiilida.

"Me teame, et nendel meetmetel on otsene mõju sõjategevusele, kuna Venemaa armee kasutab üha rohkem vanemat tehnikat," teatas USA rahandusministeeriumi ametnik Wally Adeyemo.