Uus kapo peadirektor: Venemaa oli, on ja jääb ohuks Eesti julgeolekule

Palloson töötab praegu kapos vastuluure valdkonnas. Klaos on praegu ametis päästeameti Lõuna keskuse juhina.

Siseminister Läänemets selgitas oma valikuid, et kaalus kapo peadirektori kandidaadi kohale ka mitut teist inimest, kes kõik olid kapo enda töötajad.

"Oluline oli, et see inimene tuleb ameti seest. Palloson on töötanud vastuluure valdkonnas pikalt. Tal on juhtimise kogemus ja ta on kõrgelt hinnatud kolleegide poolt ning saanud ka presidendilt tunnustusi."

Päästeameti peadirektori kandidaadi kohta märkis siseminister, et Klaos on pikalt tegutsenud päästeametis ning on tunnustatud juht nii organisatsiooni sees kui ka omavalitsusjuhtide seas.

"Lisaks päästeameti tööle on Klaose puhul oluline, et ta on Eesti elanikkonna kaitse kontseptsiooni ettevalmistamist juhtinud. Et päästeamet on järjest rohkem ka elanikkonna kaitse organisatsioon, siis leidsin, et inimene, kes on Eesti nägemust kokku pannud, võiks olla ka hea päästeameti juht," sõnas Läänemets.

Palloson: Venemaa oli, on ja jääb ohuks Eesti julgeolekule

Margo Palloson Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Kapo juhi kandidaat Margo Palloson ütles, et on elupõline julgeolekuametnik, kes oma 42 eluaastast on töötanud kapos 20, neist juhiametis viimased 12.

"Praegu olen ameti keskastme struktuuriüksuse juht. Minu tööalane suund on läbivalt vastuluure ja põhiseadusliku korra kaitse ehk Vene Föderatsioonist tulevate ohtude tõkestamine. Venemaa oli, on ja jääb ohuks Eesti julgeolekule," rääkis Palloson.

Oma tulevase ameti põhiväljakutsetena tõi ta välja kolm. Esiteks praeguses julgeolekukeskkonnas adekvaatse ohupildi hoidmine, aga ka ohu tõkestamine. Teiseks kõikvõimalik partnerlus siseriiklikult ja ka väljapoole. Kolmandaks arendada organisatsiooni edasi ja kasvatada selle võimeid.

Palloson on kaitsnud magistritöö teemal "Õigeusu kirik pehme võimu instrumendina Venemaa välispoliitikas Moldova näitel". Ta ütles, et konkreetne töö tulenes akadeemilisest huvist.

"Loomulikult pöörab kaitsepolitsei tähelepanu kõigile Venemaa mõjuisikutele Eestis ja kas nende avaldused ja tegevused ületavad meie poolt talutavat punast joont."

Klaos: 30 aastat pole elanikkonna kaitsega tegeletud

Margo Klaos Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Päästeameti juhi kandidaat Margo Klaos ütles enda tutvustuseks, et on päästealal töötanud 28 aastat ja valdava osa sellest ajast juhina. Praegu Lõuna päästekeskust juhtiv Klaos on varem juhtinud Järvamaa päästeteenistust. Oma suurimaks väljakutseks nimetas ta elanikkonnakaitse arendamist.

"Päästeamet on saanud uue ülesande – elanikkonnakaitse arendamise. See on viimased 30+ aastat olnud seiskunud valdkond. Päästeamet on keskseid asutusi, kel on palju ülesandeid, et see tugevatele jalgadele saaks."

Ta lisas, et võtab üles heades kätes olnud päästeameti ja mingeid suuri reforme ei plaani. Ta rõhutas päästekomandode võrgustiku, aga ka ennetustöö jätkuvat vajadust.

Nii kaitsepolitseiameti peadirektori kui ka päästeameti peadirektori nimetab ametisse valitsus siseministri ettepanekul. Enne seda peab siseminister tutvustama päästeameti peadirektori kandidaati riigikogu õiguskomisjonile ning kapo peadirektori kandidaati nii õiguskomisjonile kui ka julgeolekuasutuste järelevalve komisjonile. Mõlemad peadirektorid nimetatakse ametisse viieks aastaks.

Läänemets: PPA-s töötavad meie "omad joped"

Läbi saab ka politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri ametiaeg, kuid uut kandidaati PPA juhi kohale Läänemets veel välja ei käinud. Läänemets ütles, et on erinevaid kandidaate, kelle hulka ta ise tõi siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsleri Veiko Kommusaare. See oli ka ainus nimi, mille minister ise pressikonverentsil välja tõi.

Kui kapo ja päästeameti peadirektori kandidaadid leiti organisatsioonide endi seest, ei maksa Kommusaare nime väljakäimisest Läänemetsa sõnul välja lugeda usaldamatust PPA suhtes.

"Kõik, kes PPAS töötavad on "omad joped" meile. Ka Veiko Kommusaar on ju PPA-st siseministeeriumi lähetatud. Lisaks on ta kogu valdkonda planeerinud," põhjendas Läänemets. Kellest saab PPA juhi kandidaat lõpuks, seda lubas Läänemets esmalt tutvustada tuleval nädalal valitsuspartneritele.

Kapo juhid alates 1991. aastast:

- 1991–1993 Jüri Pihl (Eesti politseiameti kaitsepolitsei direktor)

- 1993–2003 Jüri Pihl

- 2003–2008 Aldis Alus

- 2008–2013 Raivo Aeg

- 2013–2023 Arnold Sinisalu

Päästeameti peadirektorid alates 1991. aastast:

- 1991–2000 Harry Hein

- 2000–2006 Mati Raidma

- 2008–2013 Kalev Timberg

- 2013–2023 Kuno Tammearu