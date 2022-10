Laanet: PPA uue juhi peateema on personal

Siseminister Lauri Läänemets leiab, et Eesti suurima avaliku asutuse juhina võiks jätkata siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommusaar. Lisaks on tippametnike valikukomisjonile hindamiseks välja käidud PPA peadirektori asetäitjad Krista Aas ja Egert Belitšev.

Laanet ei soostunud avaldama, kes neist kolmest oleks tema eelistus PPA juhi kohale. "Usun, et kõik kolm kandidaati on suhteliselt võrdsed, kes võiks seda rolli kanda. Sõltub palju sellest, mida arvab siseminister ja ka valitsus, kes lõpuks peab otsuse tegema, kuulates ära riigikogu õiguskomisjoni, kellel siiski pole vetoõigust," selgitas riigikogu reformierakondlasest liige Laanet.

Ent ükskõik, kes lõpuks PPA juhi toolil maandub, on lähiaastatel teema number üks personali jätkusuutlikkus, rõhutas Laanet. Koostöös teiste jõuametkondade ning ka vabatahtlike abil saab küll leevendada personalinappust politseis, ent see ei saa asendada igapäevaselt politseitööd tegevaid inimesi.

"Abipolitseinikud saavadki käia just abiks, aga mitte näiteks osaleda iga päev 12-tunnises patrullis, tagada avalikku korda tänavatel. See ei ole päris normaalne, et põhifunktsioone tagatakse vabatahtlikega," rääkis Laanet.

"Me peame pingutama selle nimel riigina, et me suudame tagada riigi korrakaitselised põhifunktsioonid nii, et need on täidetud realasete politseinikega, kes käivad iga päev tööl," ütles endine siseminister, tuues ühe väljakutsena esile ka asjaolu, et tänapäeva noored hindavad paindlikku töökorraldust ja tööaega, mis ei ole kellast kellani määratletud.

Laaneti hinnangul napib praeguseks sisemisi ressursse, mille varal PPA tööd efektiivsemaks muuta. Politsei veel õhemaks lihvimine pole poliitiku sõnul realistlik. Piirivalve poolest rääkides rõhutas ta, et tulenevalt muutunud julgeolekuolukorraks tuleb lisaks piirivalvele järjest enam tähelepanu pöörata ka reaalses situatsioonis piiri kaitsele, mis eeldab tõsist koostööd militaarvaldkonnaga.

Järgmisel aastal lõppevad nii kaitsepolitseiameti, päästeameti kui politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhtide ametiajad ning siseminister peab leidma neisse ametitesse uued inimesed.

Kapo uue juhi kandidaadiks esitas siseminister Lauri Läänemets eelmisel nädalal Margo Pallosoni, päästeameti juhi kandidaadiks Margo Klaose. PPA uue juhi kandidaadi selgumise aeg pole veel teada. Laaneti kinnitusel pole võimaliku kandidaadi arutelu ka sel nädalal riigikogu õiguskomisjoni päevakorras.