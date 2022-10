Iisrael tegi väidetavalt õhurünnaku Süüria pealinnale Damaskusele

Reutersi teatel oli esmaspäeval Süüria pealinnas Damaskuses kuulda kaht valju plahvatust. The Jerusalem Post sõnul tegi tõenäoliselt Iisraeli õhuvägi Süüriale haruldase päevase õhurünnaku. Enamus Iisraeli rünnakuid tehakse tavaliselt ööpimeduses.

Süüria riikliku meedia teatel oli kahe plahvatuse põhjuseks Iisraeli õhujõudude rünnak.

Juhul kui rünnakud saavad kinnitust on tegu haruldase päeva ajal tehtud õhulöögiga.

Iisraeli relvajõud pole plahvatusi kommenteerinud, vahendas Reuters.

Iisraeli sõjavägi on mitmeid aastaid rünnanud Süürias Iraaniga seotud mässulisi ja nende rajatisi.



Iraan on Süüria kodusõjas toetanud president Bashar al-Assadi vägesid alates sestsaadik kui Süüria kodusõda 2011. aastal algas.

Paar päeva tagasi toimusid Damaskuse ja al-Dimas lennujaamade lähistel samuti õhurünnakud, mida seostatakse Iisraeliga.

Tollal teatas Vene kaitseministeerium, et õhurünnakutes hävis Süüria relvajõududele kuuluv YLC-6M radarijaam, vahendas The Jerusalem Post.

Eraldiseisvalt kinnitasid Iisraeli ametiisikud, et Iisrael on hävitanud 90 protsenti Iraani sõjalisest operatsioonist Süürias, vahendas The Jerusalem Post.

Allikate kinnitusel töötab Süürias edukalt siiani Venemaa ja Iisraeli vahel kokku lepitud konfliktide vältimise mehhanism.