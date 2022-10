Naastrehve on tänavu müügil poole vähem ja neljandiku võrra kallimalt

Naastrehve on tänavu turul poole vähem ja need on läinud 25 protsenti kallimaks, sest sõja tõttu Ukrainas ei müüda Venemaal toodetud rehve, ütleb suurim rehvide maaletooja Rehvid24.ee. Inflatsiooni tõttu on ka rehvivahetus läinud kallimaks ning peamiselt on hinda tõstnud seni teenust kõige odavamalt müünud töökojad.

Kristiines asuv Marja Autokumm muutis oma hinnakirja juba möödunud aastal, mistõttu rehvivahetus seal tänavu kallimaks ei lähe.

"Vahetamise hinnad on enam-vähem stabiilsed. Meil on juba teist aastat sama hind, teist hooaega ei ole hind muutunud," rääkis Marja Autokummi kaasomanik Alari Altjõe.

Rehvid24.ee juht Marek Moorus ütles, et üldiselt on rehvivahetus kallimaks läinud, kuid seda eelkõike odavat teenust pakkunud väikeettevõtjate tõttu.

"Kui ma täna vaatan järjekordset nii-öelda enda töökoda ja selliseid premium- tootjaid, siis jah, seal on toimunud viie- kuni kümneprotsendine korrektuur. Nüüd on juhtunud see, et kui enamik tarbijatest arvas, et kuskil garaažides saab rehvid vahetada 30 euroga ära, siis tõesti, paraku on juhtunud see, et nii-öelda garaažid, ühe-kahe mehe töökojad on tõesti omahinnaga läinud näiteks 30 euro pealt 50-60 euro peale," selgitas Moorus.

Altjõe sõnul on palju kallimaks on läinud Aasias toodetud odavamad rehvid.

"Odavama otsa rehvid tõusid juba pandeemia alguses sellepärast, et transpordi hinnad läksid Hiinas nii kalliks. Kui enne maksis konteineritäis 2000 eurot, siis järsku oli 10 000 eurot ja selle tõttu tuli igale poole viis kuni kümme eurot otsa, aga see oli selle hinnaklassi rehvidel väga suur tõus," rääkis Altjõe.

Eesti suurimas rehvilaos tundub, et rehve on väga palju, kuid tegelikult on Vene tootjate ärakukkumise tõttu võimalik valida vaid kindlaid rehve ja mõni suurus on üldse puudu.

70 protsenti Eesti sõiduautodest kasutab talvel naastrehve. Põhjamaiste rehvide tootmine käis tuntud rehvifirmadel nagu Bridgestone, Continental, Michelin, Pirelli valdavalt Venemaal. Nokia Tyres tootis seal ligi 90 protsenti oma rehvidest, kuid lõpetab Ukraina sõja tõttu tootmise. 1. juunist alates Venemaalt enam rehve tuua ei saa.

"Kui tegelikult Venemaalt enam rehve sisse tuua ei saa, tootmist seal ei ole, siis turg muutubki selliselt, et meil korraga on turul, ütleme Põhjamaade turul – Eestis, Lätis, Soomes Rootsis ja Norras – tegelikult poole vähem naasterehve. Võrreldes eelmise aastaga on tootjad meile kui maaletoojatele tõstnud rehvihindu keskmiselt 20 kuni 25 protsenti," rääkis Moorus.

50 rehvitootjast teeb naastrehve vaid viis. Tulevikus võib naastrehv muutuda veelgi enam kalliks nišitooteks.