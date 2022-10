Sõja 246. päev: Venemaa tugevdab Hersoni oblastit mobiliseeritutega

Ukraina sõjaväeluure juhi Budanovi sõnul tugevdab Vene väejuhatus Dnepri läänekaldal asuvaid üksuseid värskelt mobiliseeritud meestega Venemaalt. Samal ajal on Hersoni oblasti okupatsiooniadministratsioon viidud Dnepri jõe idakaldale. Venemaa üritas peatada ÜRO juurdlust Iraani droonide kasutamise kohta. Zelenski kinnitusel on kõige raskemad lahingud Bahmuti ja Avdijivka kandis.

Oluline neljapäeval 27. oktoobril kell 21.07:

- Vene võimude teatel rünnati Krimmis asuvat elektrijaama;

- Ukraina peastaap: Zaporižžja oblastis on Vene üksustes mehed, kelle Venemaa mobiliseeris vaid nädal tagasi;

- Ukraina väed ründasid okupeeritud Donetski oblastis kütuserongi;

- Ukraina õhuväe kinnitusel tulistati alla 19 Vene hulkurdrooni;

- Ukraina luure: Venemaa tugevdab Hersoni oblastit mobiliseeritutega;

- Venemaa üritas peatada ÜRO juurdlust Iraani droonide kasutamise kohta;

- Zelenski: kõige raskemad lahingud Bahmuti ja Avdijivka kandis;

- Valge Maja: Biden ei plaani G20 tippkohtumisel Putiniga kohtuda;

- WSJ: Venemaa ähvardas rünnata lääneriikide firmadele kuuluvaid satelliite;

- CIA peadirektor tegi kolmapäeval Kiievisse üllatusvisiidi;

- ISW: Putin ei ole huvitatud läbirääkimistest.

WSJ: Venemaa ähvardas rünnata lääneriikide firmadele kuuluvaid satelliite

Venemaa väitis, et võib rünnata lääne kaubanduslikke satelliite, kui neid kasutatakse Ukraina sõjaväe abistamiseks, vahendas The Wall Street Journal.

"Kui lääne satelliite kasutatakse Kiievi abistamiseks, siis võivad need olla legitiimseks sihtmärgiks," ütles Venemaa välisministeeriumi ametnik Konstantin Vorontsov riiklikule uudisteagentuurile TASS.

Vorontsov ei maininud ühtegi ettevõtet. Miljardär Elon Musk teatas hiljuti, et tema firma SpaceX jätkab Ukraina toetamist.

Valge Maja: Biden ei plaani G20 tippkohtumisel Putiniga kohtuda

Ameerika Ühendriikide rahvusliku julgeoleku nõukogu kommunikatsiooni koordinaator John Kirby ütles neljapäeval, et USA president Joe Biden ei kavatse järgmisel kuul Balil toimuval G20 tippkohtumisel Venemaa presidendi Vladimir Putiniga kohtuda.

Putin ütles neljapäeval, et ta pole veel otsustanud, kas osaleda järgmisel kuul toimuval G20 tippkohtumisel. Putin lisas, et kui ta kohtumisele ei lähe, siis saadab ta Balile kõrgetasemelise Venemaa delegatsiooni.

Putin väitis neljapäeval samuti, et pole kunagi rääkinud tuumapommi kasutamisest. Putini väitel pole Venemaal vaja anda Ukrainale tuumalööki, sest sellel poleks sõjalist ega poliitilist mõtet. Putin siiski väitis, et Ukrainal on olemas "räpase pommi" loomise tehnoloogia, vahendas The Guardian.

Putin kordas neljapäeval oma vana juttu, et lääneriigid lükkasid tagasi Venemaa katsed luua häid suhteid USA ja NATO-ga.

Valge Maja teatas neljapäeval, et Putini neljapäevased kommentaarid viitavad sellele, et ta pole muutnud oma strateegilisi eesmärke, vahendas Reuters.

Kiiev plaanib ulatuslikumaid plaanilisi elektrikatkestusi

Kiievi linnavalitsus teatas, et linnas kehtestatakse lähipäevade jooksul uus plaaniliste elektrikatkestuste ajakava, kuna Venemaa droonirünnakud kahjustasid kolmapäeval linna energiataristut, vahendas The Guardian.

Kiiev tahab uue ajakavaga vältida kontrollimatuid elektrikatkestusi.

Sunak ja Scholz vestlesid telefoni teel ja lubasid jätkata Ukraina toetamist

Suurbritannia uus peaminister Rishi Sunak ja Saksamaa kantsler Olaf Scholz vestlesid neljapäeval telefoni teel. Mõlemad riigijuhid nõustusid, et Ukraina toetamist tuleb jätkata, vahendas Reuters.

"Peaminister Sunak ja kantsler Scholz nõustusid, et Ukraina toetamist tuleb jätkata ja survet Putinile sanktsioonide kaudu tuleb säilitada," teatas Suurbritannia peaministri büroo.

Meduza: Vene kindral Aleksandr Lapin ähvardas sõdureid püstoliga, kuna nad taandusid ilma loata rindelt

Lapini peale kaebas üks Moskva ajateenija, teatas Venemaa opositsiooniline väljaanne Sota.

Moskva elanik mobiliseeriti 22. septembril ja juba 7. oktoobril jõudis ta Ukrainasse. Tema sõnul olid nad rindel poolteist päeva, siis otsustasid aga uute korralduste saamiseks tagasi tõmbuda.

"Kuna kõrgemaid ohvitsere polnud, seadsime endale ülesandeks leida staap ja küsida uusi korraldusi. Seisime tanklas, kui meie juurde tuli kindral Lapin. Kui ta sai teada taganemisest, siis hoidis ta püstolit leitnandi pea kohal ja käskis meil tagasi rindele minna," seisis kaebuses.

Arestovitš: Vene suurtükimoona kvaliteet on langenud

Ukraina presidendi administratsiooni nõuniku Oleksi Arestovitši tõi oma sõjakommentaaride raames välja, et enamus Vene suurtükimoonast ei ole enam tippkvaliteedi toodang. Tavaolukorras oleks sellise moona kasutamine, mida venelased kasutavad, keelatud.

Ukraina peastaabi teatel tulistati riigi lõunaosas alla üks Vene kopter ja hävituslennuk

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel tulistati neljapäeva hommikul kl 8 Hersonis alla üks Vene Ka-52 rünnakkopter. Kell 8.40 tulistati Odessas alla Vene Su-25 hävituslennuk. Neid väiteid ei ole praegu võimalik sõltumatult kontrollida.

Vene võimude teatel rünnati Krimmis asuvat elektrijaama

Neljapäeval tehti droonirünnak Balaklavskaja soojuselektrijaama pihta, teatasid kohalikud Krimmi võimud.

Rünnaku tõttu süttis üks elektritrafo, mis olevat varasemate hooldustööde tõttu mitte töötanud. Tekkinud tulekahju kustutati, vahendas CNN.

Ukraina peastaap: Zaporižžja oblastis on Vene üksustes mehed, kelle Venemaa mobiliseeris vaid nädal tagasi

Ukraina relvajõudude peastaabi hommikuse ülevaate kohaselt saabuvad ka Zaporižžja oblastisse värskelt mobiliseeritud mehed. Ukraina väitel mobiliseeriti sinna saadetud mehed vaid nädal tagasi.

Sellel isikkoosseisul puudub Ukraina väejuhatuse hinnangul motivatsioon ja soov osaleda vaenutegevuses Ukraina vastu.

Samuti on Venemaa jätkanud vangide värbamist enda relvajõududesse. Ukraina väitel on enamik süüdi mõistetud ja värvatud vangidest süüdi mõistetud kas mõrvas, vägistamises või narkootikumide müügis.

Ukraina väed ründasid okupeeritud Donetski oblastis kütuserongi

Kohaliku meedia teatel põlesid Šahtarskis raudteel kolmapäeva hilisõhtul 12 kütusetsisterni.

Šahtarsk on alates 2014. aastast Vene vägede poolt okupeeritud.

Põlengust levisid ka sotsiaalmeedias videod.

Venemaa ründas öösel Kiievi oblastit

Kiievi oblasti kuberneri Oleksi Kuleba sõnul ründasid Vene väed öösel üht Kiievi oblasti piirkonda. Praegu ei ole teateid hukkunutest. Rünnakukohas kustutati teate edastamise hetkel tulekahju.

Veidi enne kella nelja kinnitas Kuleba, et õhurünnakuid oli mitu ning Ukraina õhutõrje töötab.

Ukraina õhuväe kinnitusel tulistati alla 19 Vene hulkurdrooni

Ukraina õhujõudude sõnul tulistati öösel Mõkolajivi ning Vinnõtsja kandis alla 19 Iraani päritolu Shahed-136 kamikaze-drooni.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas kolmapäeval, et Venemaa on kasutanud Ukraina vastu ligikaudu 400 Iraani päritolu Shahed-136 drooni. Ukraina võimude teatel on Venemaa tellinud Iraanilt 2400 drooni.

Ukraina luure: Venemaa tugevdab Hersoni oblastit mobiliseeritutega

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles kolmapäeval CNN-le, et kuigi Vene väed on Dnepri jõe läänekaldalt okupatsiooniadministratsiooni ära viinud, siis tugevdatakse sealseid sõjalisi üksuseid värskelt mobiliseeritud meestega Venemaalt.

Budanov nimetas Hersonisse saadetud mobiliseeritud mehi kahurilihaks ning hindas, et Vene väed valmistuvad tänavalahinguteks Hersoni linna pärast.

Luurejuhi hinnangul kiireneb Vene vägede taganemine siis kui Ukraina väed jõuavad piisavalt kaugele, et Nova Kahhovka hüdroelektrijaama tamm on Ukraina vägede suurtükitulekontrolli all.

Venemaa on Budanovi hinnangul oma keerulist olukorda Dnepri läänekaldal mõistnud ning nad ei soovi, et nende väed oleksid seal ümber piiratud.

Venemaa üritas peatada ÜRO juurdlust Iraani droonide kasutamise kohta

Venemaa esindaja ÜRO julgeolekunõukogus püüdis suunata Venemaale tarnitud Iraani droonide kasutamise osas fookuse mujale, vahendas CNN.

Vene esindaja väitis, et ÜRO juhtkond astub oma rollist välja kui kavatseb saata eksperte Ukrainasse droone vaatlema. USA ja Ukraina on väitnud, et tegemist on Iraani droonidega. Iraan ja Venemaa on seda eitanud.

Kolmapäevasele arutelule eelnes Briti, Prantsuse ja Saksa diplomaatide kiri ÜRO peasekretärile, milles paluti ÜRO-l algatada juurdlus, kuna Iraan on tarninud Venemaa ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioonist hoolimata saatnud riigist välja relvi.

ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioon 2231 on seotud Iraani tuumakokkuleppega ning selle kohaselt ei tohi Iraan tarnida tavarelvastust. Algse resolutsiooni poolt hääletas ka Venemaa.

Zelenski: Kõige raskemad lahingud Bahmuti ja Avdijivka kandis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul on Donetskis näha kõige ehedamalt Vene väejuhatuse hullumeelsus. Donetski oblastis Bahmuti ja Avdijivka kandis saadetakse suurel hulgal Vene sõdureid iga päev mitmeid kuid Ukraina positsioonide peale.

Vene väed on mitmeid kuid püüdnud saada enda kontrolli alla Bahmuti linna ja selle ümbrust. Siiani pole see õnnestunud. Rünnakutes on olulist rolli mänginud Wagneri palgasõdurid.

Zelenski sõnul parandavad Ukraina väed üle riigi enda positsioone ning lubas Ukraina rahvale peatselt häid uudiseid.

Zelenski kutsus oma pöördumise käigus ukrainlasi üles elektrit säästma ning koostada isiklik elektri säästmise skeem. Elektrikatkestused Ukrainas on tingitud Venemaa rünnakutest Ukraina elektritaristule.

CIA peadirektor tegi kolmapäeval Kiievisse üllatusvisiidi

USA Luure Keskagentuuri (CIA) peadirektor külastas kolmapäeval Kiievit ning kohtus ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga, kinnitasid CNN-le kaks asjaga kursis olevat isikut.

Ühe allika sõnul kinnitas CIA peadirektor oma visiidi raames USA jätkuvat toetust Ukrainale Venemaa agressiooni vastu. Samuti lubati jätkata luureinfo jagamist.

Zelenski sõnul on Ukraina ja Iisrael hakanud luureinfot vahetama

Ukraina president sõnas kolmapäeval, et on Ukraina ja Iisraeli vahel toimuva dialoogi kvaliteediga rahul. Zelenski sõnul on Ukraina luure hakanud Iisraeli antud infot töötlema.

The Jerusalem Post meenutas, et veel eelmisel nädalal kritiseeris Zelenski Iisraeli riiki, kuna viimane ei olnud valmis saatma Ukrainale õhutõrjesüsteeme.

Iisrael on saatnud Ukrainale humanitaarabi, kuid pole soostunud saatma sõjalist abi.

ISW: Putin ei ole huvitatud läbirääkimistest

Rahvusvaheline sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Vene presidendi Vladimir Putini retoorikast näha, et ta ei ole huvitatud tõsistest läbirääkimistest Ukrainaga ning Putinil on siiani maksimalistlikud sõjaeesmärgid.

Putin teatas kolmapäeval Sõltumatute Riikide Ühenduse (SRÜ) kohtumisel, et Ukraina on minetanud oma suveräänsuse ning läbi Ukraina sõdib USA Venemaa vastu.

Vene väed tegid Harkivi oblastis pealetungi, mille eesmärk on ISW analüütikute hinnangul Ukraina vägede blokeerimine, et nad ei teeks mujal vastupealetunge.

Samuti kinnitasid Vene allikad, et Ukraina jätkab sõjalisi operatsiooni Svatovest lääne pool ning Hersoni oblastis.

Ukraina lõunaringkond: Vene üksused kaotasid ööpäevaga 53 sõdurit

Ukraina lõunaringkonna rindeülevaate kohaselt tapeti viimase ööpäeva jooksul ligikaudu 53 Vene sõdurit. Samuti hävitati kaks miinipildujat ja muud Vene sõjatehnikat.

Briti luure: Venemaa püüab suunata kriitika keskvalitsuselt kohalikule võimule

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaate kohaselt on Vene võimud otsustanud kaasata eriolukorra meetmete rakendamisse rohkem regioonide kubernere.

Kuberneride kaasamine aitab suunata kriitikat enam neile ning selle võrra jõuab vähem kriitikat Vene keskvalitsuse pihta. Sarnaselt käitus Kreml koroonakriisi ajal.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/PNwzvPXnTE



#StandWithUkraine pic.twitter.com/OZfoBTEdyJ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 27, 2022

Samas on Vene võimudel üha raskem isoleerida Vene ühiskonda oma "sõjalise erioperatsiooni" mõjude eest.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 320 sõdurit ja 19 drooni

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 69220 (võrdlus eelmise päevaga +320);

- tankid 2631 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 5364 (+13);

- lennukid 271 (+0);

- kopterid 249 (+1);

- suurtükisüsteemid 1690 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 379 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 192 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1398 (+19);

- tiibraketid 351 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4078 (+2);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 150 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.