Siim Kallas kavatseb taas riigikogusse kandideerida

Staažikas poliitik Siim Kallas (RE), kes on varem teatanud, et ta riigikogusse enam ei kandideeri, kavandab märtsis toimuvatel parlamendivalimistel taas kaasa lüüa.

"Konkreetselt pole veel sellist otsust, aga sinnapoole kisub," ütles Kallas ERR-ile.

Kuigi selle aasta jaanuaris ütles Kallas, et 2023. aasta riigikogu valimistel ta ei kandideeri, on paranenud tervis pannud ta enda sõnul ümber otsustama. "Inimene võib ikka oma seisukohti muuta. Vahepeal targemaks saada. Mõni aeg tagasi oli ettekujutus, et on terviseprobleemid, nüüd neid probleeme enam ei ole," lausus ta.

Kui ta peaks osutuma valituks, ühineb ta riigikogu uue koosseisuga. "Ikka lähen riigikogusse. Mina olen inimene, kes on poliitikamasinas sees. Seni kuni sind on vaja, tuleb tööd teha ja ma teen hea meelega kaasa," ütles Kallas.

Millises valimisringkonnas ta kandideerib, Kallas veel ei tea. "Selle otsustab meie nimekirja toimkond. See on veel lahtine," sõnas ta.

2018. aastal kandideeris Reformierakonna auesimees ja kunagine peaminister Siim Kallas Tallinnas Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita valmisringkonnas. Ta sai 8733 häält.