Kõlvart: Isamaa saab haridusreformi plaaniga soovitule vastupidise tulemuse

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond) ütles, et Isamaa tahab ära hoida venekeelsete õpilaste tuleku praegustesse eestikeelsetesse koolidesse, kuid plaanitud haridusreformiga seda ei saavuta. Isamaalasest haridusministri Tõnis Lukase sõnul on eestikeelsete koolide ummistamise risk just siis, kui venekeelseid koole eesti õppekeelele ei viida.

Kõlvarti hinnangul räägitakse valitsuse plaanitud eestikeelsele haridusele üleminekust nagu haridusprojektist, mitte süsteemist.

"Siin võivad olla erinevad lähenemised, aga kõigile on selge ja arusaadav, et kõigile tuleb tagada võimalus õppida eesti keeles. Mulle tundub, et vahepeal poliitikud püüavad näidata, et nad võitlevad selle eest, et kellelegi oleks vaja tõestada, et eesti keel on tähtis, et tuleb tagada võimalus õppida eesti keeles. Seda probleemi ühiskonnas pole, ka venekeelsete inimeste seas. Probleem on selles, et selleks puudub ressurss," kommenteeris ta.

Kõlvart lisas, et tema hinnangul tuleks ka tulevikus, kui kõigile on loodud võimalus õppida eesti keeles, säilitada mõni venekeelne kool, sest see rikastaks haridusmaastikku.

Kõlvart rääkis, et Isamaa võib haridusreformiga saavutada soovitust vastupidise efekti.

"Mulle tundub, et Isamaa puhul on selline eesmärk, et vene koolides peab toimuma üleminek selleks, et vene lapsed ei tuleks eesti koolidesse. Seda on erinevad poliitikud ka välja öelnud. Aga ma väidan, et selle ülemineku puhul, mida praegu näeme, mis praegu on sissekodeeritud, tekib vastupidine efekt. Kuna vene koolides tekib hariduse kvaliteedi langus, siis rohkem vene õpilasi soovivad tulla eestikeelsetesse koolidesse," kommenteeris ta.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase (Isamaa) hinnangul on aga risk, et eestikeelne kool ummistatakse ja eestikeelse kooli õpetajate koormus tõuseb üle pea, siis, kui ei viida venekeelseid koole eesti õppekeelele.

"Sest juba praegu inimesed hääletavad jalgadega. Juba praegu kolmandik venekeelsetest või muukeelsetest lastest tuleb eestikeelsesse kooli. Ja see on ka keeruline nii metoodiliselt, võib-olla klasside suurenemise ja paljude asjade mõttes. Nii et selles, et ära hoida koormust eesti koolide õpetajatele, on kõige lihtsam viis viia eesti keel venekeelsesse kooli," rääkis ta.

Lukas ütles saates, et kuigi talle on ette heidetud, et ta pole juba varasemates ministriametites eestikeelsele õppele üleminekut ära teinud, on Isamaa olnud alati selle ülemineku toetaja. Tema sõnul on praegu esimene valitsuskoalitsioon, kus see on võimalik ära teha.

"Alati kui Isamaal olnud haridusministriportfell on seistud ja võideldud, et eestikeelne haridus oleks. Gümnaasiumi üleviimine on olnud põhiline esialgu, sest kogu kooli üleviimisele pole poliitilist koosmeelt olnud. Praegu on meil esimest korda selline koalitsioon, kus Isamaa saab oma seda programmiosa ellu viia. Vastu on siiani olnud peamiselt Keskerakond, aga eks teised ka mitmel puhul, kes on Keskerakonnaga tahtnud olla võimuliidus, on teinud neid samme," rääkis ta.

Kõlvart tõi välja, et eestikeelsele haridusele üleminek peaks algama sellest, et kõrgkoolides koolitataks rohkem õpetajaid ning et kõrgkoolides endis eestikeelse õppe maht ja õppejõudude arv ei langeks.

Lukas ütles, et sel nädalal alla kirjutatud ülikoolide halduslepingusse on pandud kirja punktid, mis eestikeelse kõrghariduse peaks tagama. "Üks oluline põhimõte, mida neis halduslepingutes on rohkem, on eestikeelse õppe, teaduse, õppejõudude järelkasvu tagamine, kõik sellised punktid," sõnas minister.