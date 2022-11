Tormikahjude kõrvaldamine Haapsalu kalmistul võib võtta enam kui aasta

Nüüd, mil murdunud puud ja neist järele jäänud suuremad kännud on Haapsalu vanalt kalmistult eemaldatud, on 67 tormis kahjustada saanud hauaplatsi üles pildistatud ja restauraator Aigor Soika koostab hinnangut kahju suuruse kohta. Selle põhjal peaks Haapsalu linnavalitsus saama aimu, kui palju taastamine maksma minna võib. Taastamishanke tahab linn teha veel tänavu.

"Kindlasti sel aastal me selle hanke ära teeme, sest paljud hauatähised on sellised, mida saab parandada oma töökojas ja kui kevad on käes, saab need üles panna. Kõik tööd ei ole need, mida peab tingimata just kalmistul tegema. Parandus-ettevalmistustöid ka aedadel saab teha oma töökodades nii, et selle parandamishanke me kindlasti teeme sel aastal," rääkis Haapsalu linnavalitsuse arenguspetsialist Ülla Paras.

Ei ole välistatud aga see, et kõike ühe aastaga korda teha ei õnnestu.

"See sõltub ka hankel, et kui kalliks see läheb, et kas me saame ühe aastaga need ära teha," ütles Paras.

Kuna kalmistu on muinsuskaitse all, siis loodetakse abi muinsuskaitseametilt.

"Teeme siis rahalise taotluse ja kui muinsuskaitseamet meid toetab, see oleks väga suureks abiks," nentis Haapsalu linna arenguspetsialist.

Ülla Parase sõnul pole tormituul teinud vähemalt viimase paarikümne aasta jooksul Haapsalu vanal kalmistul sellist kahju nagu nüüd.