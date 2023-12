Oktoobritorm tõi 3,5 miljoni euro eest kindlustusjuhtumeid

Üheksa kindlustusandja esitatud andmete kohaselt põhjustas 7.-8. oktoobri torm 1017 kodukindlustuse juhtumit kogukahjuga 1,7 miljonit eurot, ettevõtte varakindlustuse ja korteriühistu kindlustuse tormijuhtumeid oli kokku 227 kogukahjuga 1,2 miljonit eurot ning vabatahtliku sõidukikindlustuse alt hüvitati 217 tormiga seotud kahjujuhtumit kogukahjuga ligi 600 000 eurot, edastas Eesti Kindlustusseltside Liit kahjuennetuse valdkonna juht Ülli Reimets.

Kodukindlustuse keskmine tormikahju oli 1715 eurot, aga suuremate õnnetuste kahjud ulatusid kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Juriidilise isiku varakindlustuse keskmine tormikahju oli 5326 eurot ja seal olid suuremad kahjud üle 100 000 euro. Sõidukite kaskokindlustuse juhtumite keskmine tormikahju oli 2728 eurot, suuremad kahjud olid üle 10 000 euro.

7. - 8. oktoobri tormi kindlustusjuhtumite arvud ja kogukahju Autor/allikas: Eesti Kindlustusseltside Liit (EKsL) 2023

Reimetsa sõnul moodustasid ligi veerandi oktoobritormi kahjudest katuse purunemised, iga viies oli vastutuskindlustuse juhtum, kus näiteks tuulega murdunud puu või lendu läinud esemed tekitasid kahjustusi kellegi teise varale.

PZU kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juht Jaanus Tanne ütles EKsL-i pressiesindaja vahendusel, et PZU kõige suurem juhtum päikesepargile tekkinud kahju, kus üle 700 paneeli said tormi tõttu kahjustusi. "Lisaks vara- ja sõidukikindlustusele oli liikluses veel kümmekond juhtumit, kus tuul rebis autoukse käest ja see läks vastu teist autot. Üks pargitud haagis pääses liikuma ja mõned reisid jäid tormi tõttu ära või lükkusid edasi," ütles Tanne.

Aastate võrdluses on 2005. aasta torm ületamata

Kindlustusseltside liidu andmeil on viimase 15 aasta jooksul torm põhjustanud kõige rohkem kindlustusjuhtumeid detsembris. Tormioht on suurem ka oktoobris ja augustis. Selle aasta suurim torm toimus 7. - 8. oktoobril.

"Tormide ja üleujutuste esinemine varieerub suuresti nii aastate lõikes kui geograafiliselt. Konkreetse tormi kindlustusjuhtumite arv sõltub peale tuule parameetrite ka selle piirkonna asustustihedusest, kus torm möllas - tihedamalt asustatud piirkonnas on kindlustusobjekte rohkem," selgitas Reimets.

"Läbi aegade suurim loodusjõududest tingitud kindlustuskahju oli 2005. Pärnu torm ja sellega kaasnenud üleujutus, kui kogukahju tollases vääringus ületas 10 miljonit eurot. Täna oleks analoogse juhtumi korral pelgalt kindlustuskahju kordades suurem, sest kindlustatavat vara on rohkem ja ka selle väärtus on suurem," rääkis kindlustusfirmade esindaja.

Reimets tõi välja, millised tormid veel viimase 15 aasta jooksul on hoonega seotud varakahjude statistika põhjal ligikaudu samas suurusjärgus, kui tänavune oktoobritorm: Sarnaste tagajärgedega tormid olid 2010. aasta augustis, 2011. aasta detsembris, 2013. aasta oktoobris, 2013. aasta detsembri kahe tormi peale kokku, 2015. aasta detsembris, 2016. aasta juulis, 2019. aasta oktoobris.

Kõige rohkem tormi poolt põhjustatud kindlustusjuhtumeid on viimase 15 aasta jooksul toimunud detsembris. Tormijuhtumite arvult järgmine on oktoober, siis tulevad august, juuli, juuni ning seejärel jaanuar.

Viimase 15 aasta loodusjõududest tingitud kindlustusjuhtumite ülevaade. Autor/allikas: Eesti Kindlustusseltside Liit (EKsL) 2023

"Siin graafikus toodud numbrid ei sisalda neid kodu- ja ettevõtte kindlustuse juhtumeid, kus kahjustada said vaid esemed (nt batuut, aiamööbel vms). Samuti ei sisalda allolev graafik vastutuskindlustuse ja vabatahtliku sõidukikindlustuse tormikahjusid," selgitas Reimets ülaloleva graafiku juurde.

Reimetsa sõnul ei ole veel 2023. aasta kohta sarnaseid andmeid olemas, lõppeva aasta ülevaade peaks valmima kevadel.