Riik plaanib taas toetada elektriautode ostmist, kuid väiksemas mahus

Elektriautode kasutuselevõtu toetamiseks on eraldatud üheksa miljonit eurot, kuid see, kui palju üks inimene toetust saab, ei ole veel paigas, ütles keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik Maris Arro.

"Tõenäoliselt ta saab olema madalam kui nüüd alles lõppenud toetusmeetmes oli, aga selle võrra on meil erinevaid nõudmisi ja järelevalvekohustust taotlejale ka vähem," sõnas Arro.

Samuti pole Arro sõnul veel määratud ka autode hinnapiir, kuid lisaks autodele saab sel korral toetust küsida elektrilistele kastiratastele. Kui aga eelmisel korral sai toetust taotleda enne sõiduki ostmist, siis nüüd saab raha tagantjärele.

"Sõiduki olemasolul, mis on siis soetatud peale määruse kehtima hakkamist, mingi kindla aja jooksul saab tulla toetuste süsteemi taotlema," rääkis Arro.

Toetusmeetme eesmärk on muuta transpordivaldkond keskkonnasõbralikumaks. Autode müügi- ja teenindusettevõtete liidu tegevjuht Arno Sillat ütles, et pikaajaliselt ei ole ka elektriauto probleemidele lahendus.

"Tänane akulahendus ei ole kaugeltki täiuslik. Ta on kallis. Lisaks on küsimus selles, kuhu need akud pannakse pärast. Eks me võime neid ju kusagil kasutada, aga ikkagi ühel päeval saab aeg läbi ja siis nad tuleb ju käidelda," rääkis Sillat.

Sillati sõnul tuleks leida uusi võimalusi, nagu näiteks vesinikautod, ning kasutada rohkem ka muid transpordivõimalusi.

"See vähemkasutamine on kindlasti ka märksõna. Maailmas on 1,5 miljardit autot. Kui me need kõik vahetame elektriautode vastu, ega ummikud on ikka ja saastehunnikud on ikka. Nii et pigem olekski see, et jagame, sõidame ühistranspordiga. No kui on vaja, tuleb autoga ka sõita, eriti väljaspool asustatud punkte," ütles Sillat.

Arro sõnul on siiski elektriauto praegu parem variant kui tavaline auto. Autode arvu vähendamiseks tasuks tema hinnangul proovida kastiratast.