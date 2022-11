Holm panka asub juhtima Kaspar Kalvet

Kalvetil on laialdane finantsvaldkonnas töötamise kogemus – ta on töötanud Citadele panga Eesti üksuse juhina ning pikalt suurtes rahvusvahelistes pankades erinevatel vastutavatel positsioonidel Itaalias ja Saksamaal, teatas Holm panga turundusjuht Anu Art.

Kaspar Kalveti sõnul innustas teda Holmiga liituma ettevõttes viimaste aastate jooksul käsile võetud julged uuendused ning meeskonna silmnähtav pühendumine panga eesmärgile aidata oma äri- ja eraklientidel nende häid plaane ellu viia.

"Kliendid vajavad finantspartnerit, kes suudab kohandada oma tingimusi nende võimalustele ja vajadustele. See, kui paindlikult on Holmi võrdlemisi kompaktne meeskond suutnud teenindada oma kliente, on minu silmis äärmiselt sümpaatne. Sellise meeskonnaga on julge võtta käsile uusi perspektiivikaid projekte," kinnitas Kalvet.

Kalveti sõnul on Holmist kujunenud tuntud tegija Eesti pangandusmaastikul. Ettevõtte kliendibaas ja teenuste ring on laienenud nii Eestis kui ka Lätis. Klientide arv on aasta-aastalt kasvanud ja pank on tuntust kogunud nii laenude sektoris kui väga heade tingimustega tähtajaliste hoiuste pakkujana. Lisaks koduturu klientidele hoiavad oma sääste pangas ka Austria ja Saksamaa kliendid. Holm on laiendanud jõuliselt oma väärtuspakkumist äriklientidele ning panga kapitaliseeritus saavutas sel suvel nii tugeva taseme, et alustati ka kodulaenude pakkumist.

Kaspar Kalvet võtab Holmi juhtimise novembri alguses üle Rauno Klettenbergilt, kes on tegutsenud Holmi tegevjuhina alates 2019. aasta suvest. 2019. aasta kevadel omistas Euroopa Keskpank senisele Liisi järelmaksu pakkunud Koduliising AS-ile pangalitsentsi ning ettevõtte nimeks sai Holm Bank AS.

Rauno Klettenbergi sõnul on Holm jõudnud etappi, kus tuleb asuda püstitama uusi ambitsioonikaid eesmärke. "Pean õigeks anda uue strateegia väljatöötamise ja selle elluviimise võimaluse juba uuele juhile. Holmi veab täna väga võimekas ja pühendunult üheshingav meeskond, kes aitab Kasparil viia Holm nii koduturul kui rahvusvahelises mõõtmes kindlasti täiesti uutesse kõrgustesse," sõnas Klettenberg.