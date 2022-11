Apollo TV müügitehingust jäi valguskaablipõhine kiire internetiteenus välja

Apollo TV ärinimega OMG TV OÜ senistele klientidele, sealhulgas internetiteenuse tarbijatele hakkab 1. detsembrist teleteenust pakkuma Go3. Erandiks on aga kliendid, kellel on valguskaablil põhinev ülikiire Apollo TV internetiteenus.

"Nende jaoks interneti pakkuja ei muutu, sest antud äriliin ei olnud tehingu osa," ütles TV Play Balticsi juht Kristel Aarna ERR-ile.

Apollo TV tuli kiire internetiteenusega turule tänavu suve hakul, lubades pakkuda ülikiiret internetti enamikule kasutajatele piiramatu kiirusega ning konkurentidest soodsamalt. Kõigepealt tehti teenus kättesaadavaks 2500 majapidamisele ja plaaniti edasi samm-sammult laiendada, kuid suuremate linnade katmist esmaseks fookuseks ei seatud.

Aarna põhjendas Apollo TV ostmist sellega, et nii Go3 kui Apollo TV pakuvad järgmise põlvkonna teleteenust ning Go3 soovib seda tulevikuski jätkata ja arendada.

"Jätkame valitud Duo Media poolt valminud sisu edastamisega, mida saab juba järgmisel aastal Go3-s eksklusiivselt vaadata. Lisaks filmidele ja seriaalidele muutub ka Kanal 2 VOD sisu kättesaadavaks Eesti Go3 vaatajatele," lisas ta.

MM Grupi juhatuse liige Kristel Volver ütles müügiotsuse selgituseks, et MM Grupi fookus on muutuvas ärikeskkonnas enda põhiäride kasvatamine.

"Go3 ja Apollo TV on turul toimetanud sarnastel põhimõtetel, eesmärgiga pakkuda uue ajastu teleteenust. See oli ka põhjus, miks just Go3-le otsustasime Apollo TV äri müüa," lausus Volver.

Konkurentsiameti luba ei olnud tehinguks osapoolte kinnitusel tarvis.