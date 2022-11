USA föderaalreserv tõstis taas intressimäärasid

Föderaalreservi otsus viib föderaalfondide intressimäära 3,75 ja 4,0 protsendi vahele.

Föderaalreservi teatel on intressitõus vajalik inflatsiooni ohjeldamiseks. USA tarbijahinnad tõusid septembris aastases võrdluses 8,2 protsenti.

Föderaalreservi eesmärk on viia inflatsioon taas kahe protsendi juurde. Föderaalreserv siiski vihjas, et võib lähiajal rahapoliitikat leevendada, vahendas The Wall Street Journal.