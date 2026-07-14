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Soome inflatsioon oli juunis 2,1 protsenti

Välismaa
Helsingi.
Helsingi. Autor/allikas: Kai Vare/ERR
Välismaa

Soome tarbijahinnad tõusid juunis aastases võrdluses 2,1 protsenti, selgus teisipäeval avaldatud ametlikest andmetest. Ka mais oli inflatsioon 2,1 protsenti.

Juunis mõjutas hinnatõusu enim diislikütuse, bensiini ja elektri hinnatõus. Inflatsiooni kiirenemist pidurdas eelkõige eluaseme-, tarbimis- ja õppelaenude intressimäärade langus. 

Baasinflatsioon, millest on välja jäetud volatiilsed toidu- ja energiahinnad, oli juunis 1,1 protsenti. Mais oli see 1,3 protsenti. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

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