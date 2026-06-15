Soome inflatsioon oli mais 2,1 protsenti

Mais mõjutas hinnatõusu enim diislikütuse, bensiini ja retseptiravimite hindade tõus. Inflatsiooni kiirenemist pidurdas eelkõige eluaseme-, tarbimis- ja õppelaenude intressimäärade langus.

Baasinflatsioon, millest on välja jäetud volatiilsed toidu- ja energiahinnad, oli mais 1,3 protsenti.

Tarbijahindade harmoneeritud indeks oli mais 2,8 protsenti, euroalal oli see näitaja 3,2 protsenti. Harmoneeritud indeks võtab arvesse ka turistide tehtud kulutusi ning on võrreldav rahvusvahelise indeksiga HICP (harmonised index of consumer prices).