Lääne ametnikud: Putini võim mureneb

Lääne ametnikud ütlesid ajalehele The Times, et sõjaliste kaotuste tõttu nõrgeneb Venemaal Vladimir Putini võim.

Putin muutis hiljuti seadust, mis võimaldab tal nüüd jääda Kremli peremeheks kuni 2036. aastani. Lääne ametnike sõnul võib Putin siiski 2024. aasta valimistel olla väljakutsete suhtes haavatav, vahendas The Times.

"Inimesed arutavad üha rohkem, kellest saab järeltulija. Venemaa pole demokraatlik riik ja lähitulevikus pole näha muutusi. Kuid selle kümnendi keskpaik hakkab tunduma üha huvitavam," ütles üks lääne ametnik.

2011. aastal puhkesid Moskva kesklinnas meeleavaldused. Protestid puhkesid, kuna Putin teatas siis, et hakkab uuesti Venemaa presidendiks.

Lääne ametnikud siiski hoiatasid, et Putin võib 2024. aasta valimised lihtsalt ära jätta. See otsus võib aga tekitada Putinile uusi väljakutseid.

Moskva-vastased sanktsioonid räsivad Venemaa majandust. Pärast mobilisatsiooni väljakuulutamist lahkus Venemaalt umbes 400 000 inimest. Venemaa armee kannab Ukrainas aga üha suuremaid kaotusi.

"Venemaa süsteem on läbipaistmatu, kuid see katastroofiline viga on teda nõrgestanud," ütles üks ametnik.