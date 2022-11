Maa maksustamise hind jääb tegelikust turuväärtusest sageli allapoole

Maa-ameti avalikustatud maa korralise hindamise tulemusel tõusis maa väärtus paljudes kohtades tunduvalt, kuid Pindi Kinnisvara hindamise ärisuuna juhi Andres Tederi sõnul jääb see praegusest turuhinnast pigem allapoole, sest viimast hinnatõusuperioodi see ajaliselt ei kajasta.

Pärast eelmist maa korralist hindamist 2001. aastal on maa väärtus Eestis uue hindamise tulemusel kasvanud keskmiselt üle kaheksa korra, Tartumaal isegi ligi 15 korda.

Teder rääkis ERR-ile, et paika saanud uus maa maksustamishind jääb praegusest turuhinnast pigem allapoole, sest ilmselt ei suudetud ajaliselt maa hindamise tehingute kõrgeimat tippu sisse võtta.

"Seda perioodi, kus oli veel viimane hinnatõus, ajaliselt seal veel ei kajastu. Arvestades, kuhu turul liigume, kui hinnad peaks allapoole minema, võib see mingi hetk olla täiesti adekvaatne," sõnas ta ja tõdes, et kiirete hinnamuutuste perioodil muutub ka väärtus kiiresti, kuid igal juhul mõjub uue maa maksustamishinna paikapanek turule positiivselt.

Tederi sõnul ei mõjuta maa maksustamishind küll turuhinda, kuid liigub samasuguse loogika järgi. Hind võib olla erinev ka ühe omavalitsuse piires, sest turg ja inimesed ei määra hindu maakondade piire pidi, vaid oma roll on infrastruktuuril, logistikal ja teistel teguritel.

"Tavahindamises keskendutakse ühele maatükile, vaadatakse maa kõiki iseärasusi üksikuna. Masshindamisel ei ole seda võimalik teha, sest neid tükke on üle Eesti nii palju. Kui mingil maatükil on väga suuri eripärasid, ei suuda masshindamine seda sada protsenti arvestada," selgitas ta.

Samas pidas Teder väga heaks, et maa korraline hindamine nüüd ära tehti, sest maksustamise hind peaks näitama ära, mis suurusjärgus võiks üldse maatüki hind olla. Seejuures peaks arvestama, et maa-ameti paika pandud väärtus on pigem madalaim võimalik hind, alla mille seda müüa ei maksaks.

"Näeme ka tehinguid, kus vanemad inimesed müüvad alla turuhinna. Selles valguses peaks neid juhtumeid nüüd vähem olema, sellest on turule kasu, kui nähakse ära ligikaudne hind, et keegi liiga odavalt ei müüks," tõi ta välja.

Lisaks kaob Tederi sõnul vajadus inimestele selgitada, et maa maksustamise hind ei näita mitte midagi, nagu see oli seni, kui kehtis 2001. aastal paika pandud väärtus, millega polnud kinnisvaravaldkonnas midagi peale hakata. Samuti langeb kinnisvarafirmadel ära ka natuke mõttetut tööd - nimelt imeväikeste maatükkide hindamine, mille puhul võib arvestuse nüüdsest teha ka maksustamise hinna põhiselt.

Maa-amet tegi hindamise tänavuse aasta 30. juuni seisuga, võttes arvesse kuue aasta kinnisvaratehinguid. Paika pandud maa väärtus arvestab üksnes maad, mitte aga sellel kasvavat metsa või rajatud ehitisi.

Maa hindamine hakkab nüüdsest toimuma igal neljandal aastal, seega on järgmine hindamine aastal 2026.