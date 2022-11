Eesti Energia annab kahekümnendiku Eesti maksutulust

Eesti Energia andis neljapäeval teada, et on selle aasta esimese üheksa kuuga tasunud riigieelarvesse makse ja keskkonnatasusid kokku ligi pool miljardit eurot. Sellest erinevate otseste maksudena 95,3 miljonit ja CO2 emissioonikulu turuhinnas 399,1 miljonit eurot, mis kasvas mullusega võrreldes pea 100 miljoni euro võrra.

Kui võrrelda seda summat 2022. aastal riigieelarvesse planeeritud maksutuluga, mida oli 11,1 miljardit eurot, siis praeguseks Eesti Energia tasunud maksudena 4,45 protsenti riigieelarves planeeritud maksutulust.

Samas ei ole aasta veel läbi ja Eesti Energial on jäänud veel terve kvartal tegutseda ja makse tasuda. Praegu on päriselt laekunud maksude statistika teada vaid esimese kaheksa kuu lõikes, kokku 7,67 miljardit eurot. Kui kaheksa kuu maksulaekumist mehhaaniliselt kuu võrra ekstrapoleerida 8,63 miljardi euroni, võiks hinnata Eesti Energia selle aasta maksupanust 5,72 protsendile.

Ja ikka ei ole see veel kõik. Kui Eesti Energia teatas, et esimese üheksa kuu kasum on ettevõttel olnud 111,9 miljonit eurot, siis võiks ka seda põhimõtteliselt võtta riigituludena, kui valitsus selle dividendidena ettevõttest välja võtab. Küll järgmisel aastal, aga arvutuslikult võiks ka see tõsta ettevõtte panust Eesti eelarvesse 1,3 protsendipunkti võrra 7,02 protsendini maksutulust.

Eesti Energia avalikustas neljapäeval oma kolmanda kvartali majandusaasta aruande. Ettevõtte teatel teeniti tuletisinstrumentide ümberhindamiseta kolmandas kvartalis 27,4 miljonit eurot puhaskasumit. Üheksa kuu puhaskasum ulatus 111,9 miljoni euroni.