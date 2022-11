Advokatuur algatas Mihkelsoni vastasleeri advokaadi suhtes menetluse

Advokatuuri aukohus algatas omal initsiatiivil menetluse vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmetsa suhtes, et kontrollida kinnise kohtuasja avaliku kommenteerimise vastavust eetikakoodeksile seoses Marko Mihkelsoni pildiskandaaliga.

Kutse-eetika seab advokatuuri juhatuse esimehe Imbi Jürgeni sõnul advokaadile kõrgemad nõudmised kui tema kliendile. "Advokaat on kohustatud ja õigustatud kasutama kliendi huvides üksnes vahendeid ja viise, mis pole vastuolus seaduse ja kutse-eetikaga," märkis ta.

"Kui klient nõuab advokaadilt õigusvastast või advokaadikutse au ja väärikust kahjustavat käitumist, peab advokaat esmalt selgitama tagajärgi, nõudmiste jätkudes on tal õigus kliendiga leping lõpetada," lisas Jürgen.

Aukohtumenetluse algatamine ei tähenda rikkumise toimepanemist, rikkumine või selle puudumine selgub aukohtumenetluses. Aukohus teeb menetluses põhjendatud otsuse kuue kuu jooksul, mõjuval põhjusel võib aukohus asja arutamise kestvust pikendada kolme kuu võrra, teatas advokatuur.

Möödunud nädala neljapäeval kirjutas Postimees ja seejärel ka teised meediaväljaanded, kuidas Reformierakonna liige ja riigikogu väliskomisjoni esimees on teinud oma abikaasast ja tema lastest pilte, milles mõned on kohatud. Meedias ilmunud info kohaselt on Mihkelsonid ja Mihkelsoni abikaasa laste isa vaielnud aastaid erinevatel teemadel.

Üheks meedias kõnelejaks on olnud ka laste isa advokaat Maria Mägi-Rohtmets.