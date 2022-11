Marko Mihkelson astub väliskomisjoni juhi kohalt tagasi

Pildiskandaali sattunud riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (Reformierakond) teatas, et astub ise väliskomisjoni juhi kohalt tagasi.

"Kuigi minu ja mu pere vastane avalik rünnak on ebaõiglane ja alatu, otsustasin väliskomisjoni töörahu huvides esimehe kohalt tagasi astuda. Eesti vajab praegu sisepoliitiliselt kokkuhoidvat ja julgeolekule keskenduvat välispoliitikat," kirjutas Mihkelson.

Ta lisas, et ei kavatse loobuda Eesti välis- ja julgeolekupoliitikas osalemisest ning kandideerib kevadistel riigikogu valimistel Harju- ja Raplamaal.

Mihkelsoni taandumine aitas ka Reformierakonna lõpuks tule alt välja tuua. Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juht Mart Võrklaev tunnustaski Mihkelsoni, et see astus riigimeheliku sammu.

"Mõistan Marko otsust mitte poliitilises sopaloopimises osaleda ja oma pere kaitsta. See on riigimehelik samm. Marko Mihkelson on aastate jooksul Eesti välis- ja kaitsepoliitika arengusse panustanud ja teeb seda kindlasti ka tulevikus," teatas Võrklaev.

Postimees ja Delfi avaldasid 27. oktoobril tunnise vahega artiklid, kuidas riigikogu väliskomisjoni liige Marko Mihkelson on teinud lapsealistest kohatuid pilte. Mihkelsoni sõnul on skandaali taga vaidlus laste hooldusõiguse üle.

Riigikogu aseesimees Martin Helme (EKRE) peatas eelmisel nädalal väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni plaanitavad välislähetused, keeldudes neile oma nõusolekut andmast. Kuna välislähetusteks on vaja juhatuse konsensust, piisab ühe liikme vastuseisust otsuste blokeerimiseks.

Väliskomisjonis on üheksa liiget - viis võimuliidust (Marko Mihkelson, Eerik-Niiles Kross, Mihhail Lotman, Valdo Randpere, Indrek Saar) ja neli opositsioonist (Enn Eesmaa, Maria Jufereva-Skuratovski, Henn Põlluaas, Mailis Reps).