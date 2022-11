Keskerakonna Ida-Virumaa esinumbriks saab Kaido Höövelson

"Juhatus ei ole ringkondade esinumbreid ja nimekirju tervikuna kinnitanud. Aga tõenäoliselt saab see olema Kaido Höövelson," ütles ERR-ile Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi.

Höövelson ütles ERR-ile, et tal on valmisolek esinumbrina kandideerimiseks olemas. "Loomulikult olen nõus. Olen nõus seda nimekirja vedama ja panustama kampaaniasse," ütles Höövelson.

Ta märkis, et alustas kampaaniaga juba kaks kuus tagasi. "Ma olen suuremates linnades juba kampaaniatega pihta hakanud, väiksemad asulad ootavad praegu veel järjekorras," sõnas Höövelson.

Olulisemate teemadena nimetas Höövelson inimeste toimetulekut energiakriisis, pensionitõusu ja toidu käibemaksu alandamist.

"Kuna Ida-Virumaa on meie energiatagala, siis on vaja selget sõnumit, mis saab põlevkivist ja mis aja jooksul," lausus ta.

ERR küsis, kuidas Ida-Virumaa elanik Höövelsoni nimega suhestub ja kui tuttav ta sealsetele inimestele on.

"Spordiringkondades ma tundmatu nimi ei ole ja Ida-Virumaal on väga erinevaid kahevõitluse alade klubisid. Seda, kuidas Ida-Virumaa elanik minu nimega suhestub, seda ma loomulikult ei tea. Selle nimel tuleb tööd teha. Ida-Virumaa on mulle olnud alati sümpaatne ja hingelähedane," vastas Höövelson.

Höövelson rääkis veel, et valdab vene keelt vabalt ja tal on Ida-Virumaal ka suvila.

Höövelson rääkis, et spordivaldkonnas on ta praegu tegev sumoliidu presidendina, korraldab võistlusi ja annab lastele trenne. Ta lisas, et plaanib viia Sumo Euroopa meistrivõistlused sumos järgmisel aastal Narva.

Eelmistel riigikogu valimistel kandideeris Ida-Virumaal Keskerakonna esinumbrina Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom. Ta ütles septembri lõpus, et kuigi kodupartei palus tal ka eelseisvatel riigikogu valimistel kandideerida Ida-Virumaal, siis otsustas ta seda mitte teha ning ta kandideerib suure tõenäosusega Tallinnas.

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi ei öelnud, kus siis Toom tõenäoliselt lõplikult kandideerib.

Riigikogu valimised toimuvad 2023. aasta 5. märtsil.