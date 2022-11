Yana Toom kandideerib valimistel siiski Ida-Virumaal

Keskerakonna aseesimees, Euroopa Parlamendi liige Yana Toom kandideerib eelolevatel riigikogu valimistel Ida-Virumaal, kuigi varem on Toom ise öelnud, et ei kavatse oma kunagises ringkonnas kandideerida ning sihtis hoopis Tallinna.

Keskerakonna Ida-Virumaa esinumber on riigikogu liige Kaido Höövelson, Toomist saab nimekirja teine kandidaat, teatas erakond.

Toom märkis, et Ida-Virumaa on talle väga tuttav ning maakonna väljakutsed on teada, kuigi viimaste kuude arengud on muutnud olukorda halvemaks. "Kindlasti on teemade tipus elanike sotsiaalmajanduslik olukord, energiavaldkond ning põlevkivi tulevik. Samas on järjest enam tunda ka palju kartust ja pettumust ning lõhesid ühiskonnas, millest ei saa mööda vaadata," ütles Toom pressiteate vahendusel.

Ta lisas veel, et on varem olnud skeptiline Ida-Virumaal kandideerimise suhtes, sest logistiliselt oleks esinumbri koormuse vedamine ja töö Euroopa Parlamendi saadikuna väga raskesti ühildatavad. "Olen meeskonnamängija ning tulen nimekirja teiseks," leidis Toom.

Erakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et Toomi lisandumine teeb Keskerakonna nimekirja ringkonnas tugevaimaks.

Riigikogu valimised toimuvad 2023. aasta 5. märtsil.