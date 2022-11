Prigožin tunnistas sekkumist USA valimistesse

Vene ärimees ning palgasõdurite grupeeringu Wagner asutaja Jevgeni Prigožin tunnistas esmaspäeval, et on sekkunud USA valimistesse ja kavatseb seda teha ka tulevikus.

Prigožini ülestunnistus sekkumisest USA valimistesse on esimene kord kui Washingtoni poolt valimistesse sekkumises süüdistatud isik seda ka ise tunnistab, vahendas Reuters.

Mõjuka ärimehe remargid ilmusid tema toitlustusettevõtte Concord sotsiaalmeediakeskkonna Vkontakte lehel.

Teates oli muuhulgas kirjas: "Me oleme sekkunud [USA valimistesse], me sekkume ja kavatseme ka edaspidi sekkuda. Ettevaatlikult, täpselt, kirurgiliselt ja omal viisil nagu me teame kuidas seda teha."

Reuters juhtis tähelepanu, et Prigožini kommentaarid tulid täpselt enne Ameerika Ühendriikides toimuvaid vahevalimisi 8. novembril.

"Meie täpse operatsiooniga eemaldame nii mõlemad neerud kui ka maksa," oli samuti üks Prigožini krüptiline kommentaar, mida ta keeldus täpsustamast.

Prigožinit nimetatakse tema suure toitlustusäri tõttu tihti Putini kokaks, kuna tema ettevõtte pakub catering-teenust ka Kremlile.

Ärimeest on ka süüdistatud Venemaal tegutsevate "trolli-farmide" rahastamises, millega püütakse läbi interneti USA poliitilist protsessi mõjutada.

Juulis teatas USA välisministeerium, et pakub 10 miljonit dollarit teabe eest, mis on seotud Prigožini katsetega mõjutada USA valimisi.

Prigožin on nii Ameerika Ühendriikide, Euroopa Liidu kui ka Ühendkuningriigi sanktsioonide all.

Jevgeni Prigožin veetis Nõukogude Liidu ajal üheksa aastat vanglas süüdistatuna röövimises ja teistes kuritegudes.

Peale Nõukogude Liidu lõppu tegutses Prigožin Venemaal ärimehena ja hoidis üldiselt madalat profiili.

Käesoleval aastal on Prigožin hakanud rohkem avalikult sõna võtma.

Septembris tunnistas Prigožin, et asutas palgasõdurite grupeeringu Wagner.

Seost palgasõdurlusega oli Prigožin enne seda pikalt eitanud ning kaebas kohtusse ka ajakirjanikud, kes seda väitsid.