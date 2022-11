Võrus on nädala vältel tähelepanu keskmes kohalik keel

Võrus sai alguse 17. võru keele nädal. Nädal algas keelekohvikuga, kus räägiti nimedest. Lisaks tavapärasele vestlemisele mängisid külastajad ka näiteks lauamänge.

"See lauamäng on tegelikult mõeldud lasteaialastele või väiksematele koolilastele, aga me mängime seda siin keelekohvikus ka, et võru keelt meelde tuletada. See tutvustab Võrumaa eri paiku, Vana Võrumaa kahe kihelkonna tähtsamaid paiku," rääkis keeleteadlane Mariko Faster.

Tihtipeale on võrukatel enda lemmiksõnad ja -väljendid kujunenud.

"Aigu om, nii kaua kui kippast lät. See tähendab niimoodi humoorikalt, et aega on alati nii kaua venitada, kuni siis läheb väga väga kiireks," rääkis Tiia.

"Putsunutsija – tolmuimeja," sõnas Tuuli.

"Lüü või maha, ma iks kõnele võro kiilt," ütles Kaja-Riina.

Võru keele nädala korraldaja Triin Toom sõnas, et võru keelel on viimaste andmete kohaselt umbes 75 000 kõnelejat, kuid nagu kõikide väikekeelte puhul, võiks ka võru keele oskajaid rohkem olla.

"Kõik võrukad peavad tegema midagi selleks, et läheks paremini. Kui sa oskad võru keelt, siis räägi. Räägi kõige väiksemaga, siis annad keelt edasi ja läheb paremini," ütles Toom.

Keelekohvik jätkub mitu päeva ning iga päev räägitakse erinevatel teemadel.

"Homme saab kuulda võru kirjandusest ja muusikast, ülehomme räägitakse käsitööst, suitsusaunast ja neljapäeval on metsa teema. Nii et tulge kõik vaatama ja kuulama ja kaasa lööma," selgitas Toom.

Võru keele nädalal tutvustatakse veel mitmeid väljaandeid, mängitakse mänge ja toimuvad üritused erinevates muuseumites.