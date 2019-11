Keeleteadlane meelitab meemidega inimesi võru keele juurde

Üks võimalus, kuidas hoida võru keele taolisi väikekeeli alles ja neid laiemale ringkonnale tutvustada, on teha omakeelseid meeme. Võrumaa keeleteadlane proovis selle järgi ja üllatus isegi, kui menukaks see ostutus. Mõnesaja liikmega sotsiaalmeediagrupp "Võro kiil" on vaid mõne kuuga kogunud tuhandeid uusi fänne.

Sulev Iva on keeleteadlane ja suur keelehuviline, kes valdab nii inglise, ungari, soome kui ka vene keelt. Juhuslikult silma jäänud kirjatükk, et meemid on hea võimalus väikestele keeltele tähelepanu tõmbamiseks, viis ta selle aasta algul mõttele, see päriselt järele katsetada.

"Meil oli lihtsalt võro keele grupp, aga seal mingit elu ei olnud, midagi ei toimunud, aeg-ajalt mõni üksik kuulutus pandi üles, aga liikmeid oli seal vähe. See oli nii seni, kuni ma panin sinna üles esimese meemi. See oli väike naljapilt, mille ma panin võro keelde ja ühtäkki hakkas see kõigile väga meeldima," rääkis Tartu ülikooli lõunaeesti keele ja kultuuri lektor Iva.

Nii kogus sotsiaalmeedia grupp "Võro kiil", millel algul oli 450 jälgijat, mõne kuuga tuhandeid uusi fänne. Hetkel on leheküljel pea 4000 jälgijat.

"Midagi ilust ja naljakat jääb silma ja siis ma vaatan, et see võiks võro keeles hästi kõlada. Enamus meeme panen ma ümber inglise või ka eesti keelest, aga ka vene, ungari ja soome keelest olen ümber pannud. Mõni inimene saadab ka ise meeme, ma olen öelnud, et kui te midagi näete, siis saatke mulle. See ümberpanemine läheb mul muidu hästi kergelt ja kiirelt," rääkis Iva.

Luuletaja Contra hinnangul on tegu ühe väga toreda algatusega.

"Noo üks väga ilus asi, mida on hakatud tegema ja mis noortele ka väga meeldib, on need meemid," ütles ta.

Iva tunnistas, et tegelikult oleks tema soov see, et võru keel oleks tõsine, tõsiseltvõetav keel, mis oleks Võrumaal igapäevaselt koolides ja lasteaedades kasutuses. Meemid on üks hea võimalus selle eesmärgini jõudmiseks

"Inimesed on harjunud, et võro keeles saab nalja. Kui läbi meemide on võimalik inimesi ka tõsiste asjade juurde tuua, et gruppi tuleb inimesi juurde ja nad loevad meemide vahele ka tõsisemaid võro keele teemasid, siis ongi väga hästi," lausus ta.