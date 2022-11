Riigikohus võttis menetlusse Tallinna haigla rahata jätmise kaebuse

Kui halduskohus otsustas augustis, et Tallinna linnal pole kaebeõigust, et vaidlustada valitsuse tehtud otsust jätta Tallinna haigla ehitus ilma Euroopa Liidu toetusrahast, siis riigikohus otsustas menetlusse võtta Tallina kaebuse halduskohtu otsuse tühistamiseks.

Riigikohtu halduskolleegium võttis teisipäeval menetlusse Tallinna linna ja sihtasutuse Tallinna Haigla Arendus määruskaebuse kohtuasjas, mis puudutab uue Tallinna haigla ehituse rahastamist. Määruskaebuses taotletakse haldus- ja ringkonnakohtu määruste tühistamist ning asja saatmist halduskohtule sisuliseks läbivaatamiseks.

Tallinna ringkonnakohus jättis 15. septembril linna ja sihtasutuse esitatud määruskaebuse rahuldamata, leides, et neil puudub kaebeõigus. Tallinna ja sihtasutuse kaebusega vaidlustati valitsuse juunis toimunud istungi päevakorrapunkti, millega jäeti taastekavast välja Põhja-Eesti meditsiinilinnaku ehk Tallinna haigla projekt.

Kohus märkis toona, et valitsuse otsus alustada taastekava muutmisele suunatud menetlust ja menetluse läbiviimine ei põhjusta kaebajatele pöördumatuid tagajärgi, kuna taastekava muutmine selliselt, et sealt jäetakse välja Tallinna haigla projekt, ei ole lõplikult otsustatud.

Reformierakonna ministrid otsustasid juunikuus valitsuskabinetis, et Eesti loobub Tallinna haigla jaoks ettenähtud Euroopa Liidu rahast. Euroopa Liidu taasterahastust pidi Tallinna haigla ehituseks tulema 280 miljonit eurot.

Tallinna linn otsustas siiski, et projekteerimisega, mis läheb maksma 20 miljonit eurot, minnakse edasi.

Haigla ehitamiseks loodud sihtasutuse juht Sven Kruup on öelnud, et sihtasutus on valmis ehituse lõpule viima aastaks 2028 ja haigla võiks sisse kolida 2029. aastal. Kust selleks täpselt raha tuleb, on endiselt lahtine.