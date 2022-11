Saksa majandusminister vetostas kiibitehase müügi hiinlastele

Saksa majandusminister Robert Habeck väitis, et Saksa kiibitehase müümine Hiina ettevõttele on potentsiaalne julgeolekurisk. Riski tõttu vetostas Saksamaa Elmose tehase müügi ettevõttele Silex.

Saksamaa majandusministri Robert Habecki sõnul peab Saksamaa kaitsma enda võtmetööstuseid võimalike julgeolekuohtude eest, vahendas Politico.

Saksa kiibitootja Elmos teatas esmaspäeval, et Saksa majandusministeerium hoiatas neid, et riik ei luba ettevõtte müüki ettevõttele Silex, mis on omakorda Hiina ettevõtte Sai Microelectronics tütarfirma.

Dortmundis asuva tehase müügitehingu väärtuseks hinnati 85 miljonit dollarit.

Elmos on üks väiksemaid Saksa pooljuhtide tehaseid, mis toodab kiipe põhiliselt Saksa autotööstusele.

Deutschlandfunk teatas, et Saksa valitsus takistas Hiina investoritel ostmast ka Baierimaal paiknevat ettevõtet ERS Electronic.

Veto tuli nädal peale Saksa kantsler Olaf Scholzi kohtumist Hiina liidri Xi Jinpingiga.

Enne Scholzi Hiina-visiiti lubas Saksa valitsus osta Hiina ettevõttel osaluse Hamburgi sadama terminali ettevõttes.