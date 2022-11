Riik plaanib kehtestada uued nõuded mopeedautode juhtimisele

Mopeedautode turg on aina aktiivsem, üheks põhjuseks asjaolu, et teatud vanusest alates pole nendega sõitmiseks juhiluba vaja. Majandusministeerium ja riigikogu majanduskomisjon leiavad, et seda tuleks muuta.

Mopeedsõiduk, millega ei tohi ületada kiirust 45 km/h, maksab tänapäeval juba sama palju, kui mõni harilik sõiduauto.

Nagu tavalisel autolgi on ka mopeedil rool, käigukang ja pidur, kuid liiklusseaduse järgi ei ole enne 1993. aastat sündinud inimesel mopeedauto või rolleri juhtimiseks eraldi juhtimisõigust vaja.

"Kui ta on tegelikult normaalne, toimiv ühiskonnaliige, siis ongi tore, et ta saab sellega sõita. Võib-olla on ta natuke vanem inimene, ta ei lähe enam lube tegema, aga tal on vaja maasektoris jõuda poodi. Positiivselt vaadates, ega mopeedauto ise ei ole ju halb asi. Lihtsalt kuna Eestis on see siiani olnud täielik metsik lääs, siis loomulikult leitakse võimalus, kuidas seda ära kasutada," kirjeldas Autogeeniuse peatoimetaja Tarmo Tähepõld.

Majandusministeerium näeb praeguses seaduses puudust ning plaanib AM-kategooria sõiduki juhtimist puudutavaid nõudeid täpsustada.

"Mõttes on meil, et ta teeb siis kasvõi selle AM-kategooria kehtiva juhiloa, mis eeldab 12 teooriatundi, 12 sõidutundi autokoolis. Kui see läheks sellisel viisil, nagu meie seda siin planeerime, siis antaks ka üsna pikk üleminekuaeg, et seda juhtimisõigust taotleda," ütles majandusministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja Margus Tähepõld.

Seaduse ülevaatamise vajadust kinnitab ka riigikogu majanduskomisjon.

"Minu meelest on põhimõttelisem küsimus, kuidas nende mopeedautode juhtimine suhestub üldisesse juhtimisõigusesse ja tervisenõuetesse. Kas on nii, et kui mõni juhtimisõigus peatatakse, kas inimene läheb sujuvalt, kui tal joobes juhtimise pärast õigus võetakse ära, istub sujuvalt mopeedautosse, mis tänapäeval juba oluliselt ei erine autost. Omal ajal mopeedid olid ikka midagi muud, kui seda kõike kavandati," rääkis riigikogu majanduskomisjoni esimees Kristen Michal.

Mõnevõrra on mopeedautode kasutamine juba karmistunud. Hiljemalt tuleva aasta 1. jaanuariks tuleb sõidukile teha tehnoülevaatus. Sellega seoses on varuosade müüjatel rohkem tööd.

"Müük on kasvanud kindlasti, umbes 20 protsenti äkki," rääkis rollerautode müügiesindaja Joonas Kröönström. "Soomest tulevad jah üldjuhul sellised enam-vähem lõpuni kasutatud, sinna on kindlasti ka vaja tugevalt raha alla panna. Nad on odavamad, aga samas tuleb ka remonti teha," kirjeldas ta.

Mopeedsõiduki juhiloa saab praegu teha alates 14. eluaastast ning ekspertide sõnul ei teegi noored liiklejad nii palju õnnetusi. Ka statistika näitab, et 80 protsenti mopeedidega juhtunud õnnetustest põhjustavad enne 1993. aastat sündinud inimesed ehk need, kes praegu juhtimisõigust ei vaja.