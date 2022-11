Oktoobri keskmine elektriarve oli võrreldav juunikuu omaga

Eesti Energia juhatuse liikme Agnes Roosi sõnul oli väiksemate arvete taga kolm tegurit: universaalteenuse algus, langenud börsihind ning riiklikud energiahüvitised.

"Energiahüvitiste mõju arvetele on neist kolmest kahtlemata suurima mõjuga," selgitas Roos.

Toetus rakendub, kui elektrienergia hind ületab 8 s/kWh eest ja kompensatsiooni suurus on kuni 5 s/kWh eest (hinnad on ilma käibemaksuta). Elektritoetus kajastub elektriarvel automaatselt ning selleks ei pea ise midagi tegema.

Eesti Energia koduklientidest on universaalteenusega liitunud ligi 136 000 klienti. Roosi sõnul oli suurem osa neist varem börsihinnaga elektripaketis. 29 000 klienti otsustas neile saadetud universaalteenuse pakkumisest loobuda ja jääda varasemale paketile. Roosi sõnul on need eelkõige olnud börsipaketi kliendid, kes usuvad, et suudavad panna hinnakõikumised enda kasuks tööle.