Grosberg: ajaaken rasketehnika maastikul liigutamiseks on sulgunud

Grosbergi sõnul saab üle mitme nädala ja kuu öelda, et rindel on toimunud suuremad muutused, seda eelkõige Hersonis.

"Muudes piirkondades, Harkivi ja Donetski suunast on rinne sama staatiline nagu eelnevatel nädalatel," ütles Grosberg kaitseministeeriumi pressikonverentsil.

Ajaaken, kus maastik ei võimalda enam kanda rasketehnikat, on sulgumas. Kõik ratastehnika on tänaseks võimeline liikuma vaid mööda suuremaid teid ning lintidel liikuv tehnika saab veel väiksemaid manöövreid teha mõned nädalad.

"Sisulistelt võib öelda, et järgmise nädala-paari jooksul stabiliseerub see asi ühtmoodi igal pool ja suuremaid pealetunge väljaspool teid on keeruline teha," ütles Grosberg. Järgnevatel kuudel on peamiseks võitlusviisiks kaugtule rünnakud.

"Rääkides Hersoni piirkonnast, siis seal on rindejoon tõesti muutunud. Vene Föderatsiooni üksused üritavad organiseeritud korras liikuda üle Dnepri jõe, jõuda Dnepri vasakule kaldale," rääkis Grosberg. Sõjaväelasi on seal ligikaudu 10 000 kuni 12 000, keda on keeruline üle jõe viia.

"Sisuliselt on Nova Kahhovka tamm ainus koht, kus kuiva jalaga üle saab," ütles Grosberg. Hinnanguliselt kulub isikkoosseisu ülevedudeks minimaalselt 10 kuni 12 päeva.

Venemaa avalik teade vägede liigutamisest pole muud kui avalik teater oma sisepublikule, märkis Grosberg, kuna tegemist on olulise positsiooniga. "Selle ära andmine on sõjalises mõttes väga keeruline ja selleks, et seletada seda Vene Föderatsiooni ühiskonnale, et vältida kaost nagu toimus Harkivi operatsiooni järgselt, kus rinne kokku kukkus, selleks ka selline teatrietendus tehti," selgitas ta.

Grosbergi sõnul võeti sellega trumbid käest kahel Venemaal sõna võtval vokaalsemal inimesel ehk Kadõrovil ja Prigožinil, kes on avalikult kritiseerinud nii kindralstaabi ülemat kindral Gerassimovi kui kaitseminister Šoigud.

"Tegelikult on asi oluliselt vähem proosaline ja vähem ilus. Otsus taganemiseks on vastu võetud nädalaid tagasi ja üksuste varustamine läbi selle ühe kuiva maakitsuse on äärmiselt keeruline. Kertši silla rünnak takistas olukorda veelgi ja ühel hetkel oleksid tõenäoliselt Vene Föderatsiooni üksused iseenda raskuse all kokku kukkunud tulenevalt logistilise varustuse probleemidest," ütles Grosberg.

Tõenäoliselt sobib see olukord teataval määral mõlemale poolele, märkis Grosberg.

"Mis puudutab härra Prigožinit ja tema erasõjafirmat Wagner, mis teadupärast on Vene Föderatsiooni seadustega vastuolus, siis Prigožini üksused on enam-vähem ainukesed, kes on Bahmuti piirkonnas edu saavutanud, see on küll mõõdetav vaid meetrites, kuid see on ainus lõik, kus Vene üksused on edasi liikunud," sõnas Grosberg.

Grosbergi hinnangul on see tõenäoliselt andnud talle ka rohkem julgust kaitseministrit ja kindralstaabi ülemat kritiseerida. "Ei saa välistada, et Prigožin oma väga reljeefse ja eduka tegevusega sõjarindel valmistab ette huvi ülesnäitamist tulevaseks kaitseministriks saamisel," ütles ta.