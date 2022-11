Putin ei taha ise tunnistada Vene vägede lüüasaamist

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis reedel, et Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu tegi otsuse, mille käigus Vene väed lahkusid Hersonist. Venemaa armee juht Vladimir Putin pole veel taganemist kommenteerinud.

"See oli kindral Surovikini ettepanek ja see oli kaitseministri otsus. Minul pole selle teema kohta rohkem midagi lisada," väitis Peskov.

Putin pole veel taganemist kommenteerinud. Herson oli aga ainus Ukraina piirkondlik pealinn, mille Vene väed suutsid ajutiselt vallutada. Hiljuti väitis Putin, et Herson jääb igavesti Venemaa koosseisu.

Venemaa kaitseministeerium teatas reedel, et Vene väed on Dnipro läänekaldalt lahkunud. Mõned Venemaa propagandistid on nimetanud seda taandumist Putini suureks lüüasaamiseks. Peskov keeldus reedel seda hinnangut kommenteerimast, vahendas Bloomberg.

Peskov rõhutas reedel üle, et Venemaa peab Hersoni oblastit enda osaks. Peskov ütles, et Putin ei osale järgmisel nädalal Balis G20 tippkohtumisel. Putini asemel sõidab sinna välisminister Sergei Lavrov.