Vene ja Eesti kalapüügikomisjonid kohtuvad video teel

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialisti Margus Salundi sõnul toimub Eesti ja Venemaa Föderatsiooni valitsuste vahelise kalapüügikomisjoni 48. istung Zoomi-keskkonnas ja seda korraldab Eesti.

"Eesti on Venemaale eelnevalt teada andnud, et seoses Venemaa sõjalise agressiooniga Ukraina vastu, ei pea Eesti võimalikuks läbi viia istungit Eesti territooriumil. Samuti ka seda, et 2022. aastal on Eesti delegatsioon esindatud keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja tasemel ja valmis arutama ainult päevakorra projektis toodud punkte," sõnas Salundi. Tavapäraselt on delegatsiooni juhiks olnud keskkonnaministeeriumi asekantsler ja päevakorras on punkt, mis võimaldab arutada koostööd laiemalt.

"Sellel aastal ei soovi Eesti Venemaaga arutada muid küsimusi peale nende, mis puudutavad Peipsi kalavarude säilitamist ja heaperemehelikku majandamist ning antud küsimustes tegevuste jätkamist järgneval aastal," märkis Salundi.

Videokonverentsiteenuses Zoom on istung toimunud ka kahel eelneval aastal, siis aga Covid-ist tingituna.

Tänavusel istungil lepivad teadlased kokku Peipsi teaduspüükide kava, mida täidavad kummagi poole teadlased järgneva perioodi jooksul teineteisest sõltumata. "Enne istungit esitavad teadlased teisele poolel enda teaduspüükide tulemused, mille alusel antakse soovitus kalapüügikomisjonile järgmise aasta kvootide ja püügirežiimi kehtestamiseks," selgitas Salundi. Edasipidi esitavad pooled teineteisele andmed püügi kohta e- kirja teel kord kuus.

Eesti ja Venemaa valitsuste vahelise kalapüügikomisjoni 48. istung toimub esmaspäevast kolmapäevani.