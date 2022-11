Omavalitsused tunnevad huvi jääteede avamise vastu

Transpordiamet ütles, et kui see talv tuleb külm, on nad valmis jääteede rajamise sobivatel trassidel ette võtma, aga tõenäoliselt eeldaks see kohalike omavalitsuste huvi.

Viimati olid kõik seitse jääteetrassi korraga avatud 2011. aastal. Praegu tähendaks see kulutustena 400 kuni 500 000 eurot. Nüüd on muutunud kliima tõttu olud aga sellised, et pikemaid neist ei olegi enam võimalik rajada ning suuremat lootust on ehk vaid Noarootsi, Piirissaare ja heal juhul Vormsi puhul. Eelmisel talvel rahastasid Haapsalu ja Noarootsi vahelise jäätee ettevalmistamist ühiselt Haapsalu linn, Lääne-Nigula vald ja transpordiamet.

Transpordiameti lääne üksuse juhataja Hannes Vaidla ütles, et see oli nende ameti eelmise aasta parim praktika. "Kõik me praegu teame, et meie teehoiu rahastus riigis ei ole kõige parem ja kokku hoiame igalt poolt. Kui ta nüüd meile selle jää annab, eks me läheme sarnase mudeliga jääteed rajama ehk kõik kolm osapoolt, kellel on trassi kõige rohkem vaja, need panustavad," sõnas Vaidla.

Haapsalu-Noarootsi jäätee ettevalmistuseks kulus Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul kokku 16 000 eurot. Umbes sama palju oleks võinud minna ka korrashoiule, aga heitliku ilma tõttu jäi tee siiski avamata. See jäätee oli viimati avatud 2019. aastal. Sukles ütles, et Haapsalu on valmis Noarootsi jäätee puhul läbi rääkima ja panustama ka nüüd.

"Kui nüüd vaadata Haapsalu poolelt, siis ma arvan, et turismiatraktsioon on ta vägev ja eks ta selline nii turismi kui ka natuke majanduslik mõte just Noarootsi poole pealt ole," sõnas Sukles.

Vormsi vallavanem Maris Jõgeva sõnul oleks Vormsi ja mandri vaheline Rohuküla-Sviby jäätee kindlasti elanikele suureks abiks igapäevatoimetuste lihtsustamisel. Kas korraks saarelt läbi sõitvad jäätee-turistid suuremat kasu toovad on aga lahtine. Vormsil pole veel arutatud, kas vald oleks valmis jäätee rajamisse rahaliselt panustama.

"Ma arvan, et kindlasti tuleks see variant või võimalus lauale tuua, et vaadata, missugused meil päriselt on oma eelarvelised võimalused ja võib-olla siis neid kõrvutades tegeliku vajadusega vaadata, kas meil oleks piisavalt jõudu," rääkis Jõgeva.

Vormsi jäätee oli viimati avatud 2018. aastal.