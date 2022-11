Võidukad vabariiklased tahavad Bidenit uurima hakata

Praegune USA Esindajatekoja vähemuspartei juht (Minority Leader) vabariiklane Kevin McCarthy spekuleeris USA parempoolses telekanalis Fox News erinevate võimalike juurdluste algatamise osas.

Ühe võimaliku juurdlusena saaks uurida Bideni otsust tuua Afganistanist USA väed välja, kuid on võimalik uurida ka USA-sse saabuvaid immigrante, vahendas Politico.

McCarthy kinnitas eraldiseisvalt, et uurida saab ka koroonaviiruse algupära ja USA sisemise julgeoleku ministri (Homeland Security Secretary) Alejandro Mayorkase suutlikkust oma tööga hakkama saada.

Samas telekanalis arvasid vabariiklased Jim Jordan ja Jamer Comer, et juurdluse saaks algatada ka föderaalsete uurimisasutuste politiseerimise kohta ning luubi alla saaks võtta ka Joe Bideni poja Hunter Bideni äriasjad.

Comer lubas neljapäeval ajakirjanikele pressikonverentsil, et kõigile saab selgeks, et uurimise all on president Joe Biden. Pressikonverentsi fookuses oli president Biden ja tema poja Hunter Bideni äritegevus.

Esindajatekoja vabariiklased on lubanud algatada juurdlusi Bideni ja tema administratsiooni teiste inimeste vastu tema presidendimandaadi algusest saati.

Uus Kongressi koosseis astub ametisse jaanuaris ning see võimaldab vabariiklastel lisada oma soovitud juurdlused Esindajatekoja komisjonide päevakavadesse.