EKRE kampaania fookuses on hinnatõus, immigratsioon ja kaitsevõime

Erakonna esimees Martin Helme ütles pühapäeval Tallinnas kogunenud EKRE volikogul, et Eesti on praeguse valitsuse juhtimisel jõudnud väga kriitilisse seisu.

2023. aasta riigikogu valimistele läheb erakond loosungiga "Päästame Eesti!".

"Me kõik näeme, kuidas Kaja Kallase valitsus meid oma kindla käega vaesusesse tüürib. Eestis on Euroopa kõrgeim inflatsioon, mis tähendab, et Eesti inimesed vaesuvad Euroopa kiireimas tempos. Valitsus ei paku olukorrale mingit leevendust. Ettevõtted sulgevad uksi, inimesed külmetavad kodus ja tööl. Rahva koorimine elektribörsil jätkub," ütles Helme.

Helme sõnul teeb suur hinnatõus inimesed vaeseks ning erakond keskendub valimislubadustes madalatele energiahindadele ja kütusehinna langetamisele.

Ühtlasi heitis Helme valitsusele ette immigratsiooni lubamist, mis toob tema sõnul kaasa palgataseme languse ja kõrged kinnisvarahinnad.

Erakond keskendub valimistele vastu minnes ka riigi kaitsevõime tugevdamisele ja lubab kaitsekulutused tõsta kolme protsendini SKT-st ning kulutused laiapõhjalisele riigikaitsele 0,5 protsendini SKT-st.

"Oleme on aastaid nõudnud iseseisva kaitsevõime õigeaegset tugevdamist. Reformierakond seevastu võitles terve kümnendi ajateenistuse kaotamise eest ning oli veel hiljuti keskmaa õhutõrje hankimise vastu. See on murendanud nende riigikaitselise tõsiseltvõetavuse. EKRE riigikaitseline kompetents võimaldab kõrvaldada Eesti riigikaitset aastaid kahjustanud lüngad," ütles Helme.