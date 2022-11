Vangistatud Navalnõi elutingimused lähevad üha halvemaks

Aleksei Navalnõi liitlased ütlesid, et Kreml hoiab vangistatud opositsiooniliidrit üksikkongis, kus on väga halvad tingimused. Navalnõi sõnul tahavad võimud talle kätte maksta, kuna ta kritiseerib Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas.

Navalnõi on alates augusti keskpaigast veetnud 67 päeva kartsas. Ta viibib praegu IK-6 vanglas, mis asub Vladimiri oblastis.

Navalnõi sõnul on väikeses isolatsioonikambris karmid tingimused. Võimud karistavad teda järjepidevalt. Viimati sai ta karistada selle pärast, et ei pöördunud korralikult vangivalvuri poole, vahendas The Times.

Võimud väidavad, et Navalnõi rikub vanglas reegleid. Näiteks ta ei hoidnud kõndimise ajal käsi selja taga. Tema arvukate rikkumiste tõttu paigutasid võimud Navalnõi nüüd alaliselt kambritüüpi ruumi (PKT). Tal on seal veidi rohkem õigusi kui väikeses isolatsioonikambris. Siiski on tal palju vähem õigusi kui teistel kinnipeetavatel.

Navalnõi sõnul on kamber nagu betoonist koerapuur.

"PKT on nagu üksikkong, ainult mitte 15 päevaks, vaid igaveseks," ütles Navalnõi pressiesindaja.

PKT-s viibimise ajal saab Navalnõi endiselt kohtuda sugulastega, kuid kohtumine saab kesta ainult neli tundi. Navalnõi sõnul demonstreerib tema halb kohtlemine Kremli käsilaste barbaarsust.

"Nad teevad seda selleks, et sundida mind vaikima. Mis on nüüd siis minu peamine ülesanne? See on õige, mitte vaikida," teatas Navalnõi.

Vene võimud mõistsid märtsis Navalnõi veel üheksaks aastaks vangi. Ta kandis juba kahe ja poole aasta pikkust karistust. Lääneriigid leiavad, et Navalnõi vangistati poliitilistel põhjustel.