Aimar Ventsel: heade venelaste õnnetus

"Hea venelase" positsioon on vastutuse suunamine Euroopale. Euroopa peab aitama, toetama ja on ka süüdi. Venemaal leidub aga ka inimesi, kes arvavad, et just Venemaa elanikud kannavad moraalset vastutust Venemaa tegude eest Ukrainas, nendib Aimar Ventsel Vikerraadio päevakommentaaris.

Vaatasin hiljuti Youtube'ist intervjuud. Ksenia Sobtšak tegi intervjuu Filipp Lossiga. Ksenia Sobtšak on Venemaa pseudo-opositsionäär. Ta oli Venemaal avaliku elu tegelane, kes paistis silma glamuurse elustiili poolest ja sellega, et talle meeldisid eksklusiivsed söögikohad. Kuni siis ühel hetkel avas ta ise kohvikute keti.

Mingil hetkel hakkas Ksenia Sobtšak huvi tundma poliitika vastu ja muutus opositsionääriks. Seda tegi ta väga ohutult positsioonilt, sest olles Venemaa presidendi Vladimir Putini ristitütar ei juhtunud temaga midagi hullu.

Siis aga juhtus väga kummaline sündmus. Nimelt asutas Ksenia Sobtšak oma Youtube'i kanali, mille mõnes saates kritiseeris ta Venemaa opositsionääre, kes pagesid Iisraeli. Kes ei tea, siis alates selle aasta veebruarist pages Venemaalt palju inimesi välismaale. Ühel hetkel pages Ksenia Sobtšak ise välismaale, kasutades seda, et tal oli Iisraeli kodakondsus.

Aga see selleks. Intervjuu Filipp Lossiga on teistmoodi huvitav. Ma täitsa usun, et lugupeetud teatritegelane Loss on inimesena väga tore persoon. Intervjuust aga tuleb välja hoopis teine nurk. See nii-öelda hea venelase positsioon.

Kui algas Venemaa agressioon Ukraina vastu, siis tekkis ka mõiste "head venelased". Need on need Venemaa elanikud, kes oma sõnades olid Putini režiimi vastu, ent seda kuidagi imelikul viisil. Ma soovitaks kõigil vene keele mõistjatel seda intervjuud kuulata. Seal tuleb välja tüüpilise "hea venelase" positsioon.

Esiteks väidab Loss, et ta on elanud juba viis aastat Eestis ja talle meeldib siin. Miks ka mitte. Siis tuleb välja, et hoolimata Eestis elatud aastatest teab ta Eestit väga halvasti. Nimelt ütleb ta, et Eestis on peamine tähelepanu minevikul, aga mitte tulevikul. Mis tegelikult ei vasta tõele. Eestis käivad juba aastad diskussioonid rohepöörde, igasugu suurehituste, abirahade ja muudel teemadel. Aga omas mullis elades on see kõik Filipp Lossist mööda läinud. Tegelikult on see koloniaalne suhtumine: ma elan aastaid ühes riigis, aga ei tunne huvi selle riigi tegemiste vastu.

Väga tüüpiline on aga see, et Loss süüdistab Euroopat. Selles, et Euroopa ei aita Venemaad ja venelasi. Hiljuti avaldas ajakiri Foreign Affairs endise Venemaa diplomaadi Boriss Bondarevi artikli. Bondarev oli Venemaa diplomaat, kes töötas ÜRO Genfi esinduses. Kui algas Vene-Ukraina sõda, siis ta lahkus töölt ja põgenes ka Venemaalt. Sellest kirjutas ka ta ka artikli. Ent selles artiklis on üks väike osa sellest, et pärast Nõukogude Liidu kokkukukkumist pettus suur osa Venemaa elanikkonnast läänes. Nimelt seepärast, et siirdeühiskonna majandusraskustega võideldes ootasid nad, et lääs tõttab Venemaale appi.

Kui nüüd olla aus, siis lääs abistas Venemaad päris kõvasti. Ent seda polnud piisavalt. Venemaa ootas aga veel rohkem abi.

"Lossi arvates on üks Venemaa probleemide põhjus selles, et Euroopa/lääs ei aita Venemaad piisavalt."

Sarnased seisukohad kajastuvad ka Lossi intervjuus. Lossi arvates on üks Venemaa probleemide põhjus selles, et Euroopa/lääs ei aita Venemaad piisavalt. Vähe sellest, Euroopa on süüdi selles, et Venemaa on muutunud autoritaarseks riigiks, sest sajad kui mitte tuhanded lääne poliitikud on aastakümnete jooksul suhelnud Putiniga ja selle läbi ka tema tõusu toetanud.

Väga tüüpiline "hea venelase" positsioon. Ma kordan: asi pole Lossi isikus. See on teatud tendents. Vastutuse suunamine Euroopale. Euroopa peab aitama, toetama ja on ka süüdi.

Mul on Venemaal kolleege, kes on alates 24. veebruarist hoopis teisel arvamusel. Venemaal leidub inimesi, kes arvavad, et Venemaa elanikud kannavad moraalset vastutust Venemaa tegude eest Ukrainas.

Nagu üks mu kolleegidest kirjutas: ma tunnen ennast süüdlasena selles, et ma viimased aastad tegelesin teadustööga ega selgitanud tudengitele totalitaarse režiimi arengu ohte. Ta ütles, et ta oleks saanud panustada palju rohkem kodanikuühiskonna tekkesse, kuid ei teinud seda. Inimesi, kes leiavad, et Venemaa praeguses olukorras on süüdi mitte Euroopa, aga Venemaa, on Venemaal küll. Võib-olla on neid vähe, aga nad on olemas.

Ent need inimesed ei tee kõige juhtunu eest vastutavaks Euroopat või NATO-t. Nad tunnevad, et moraalselt vastutavad nad oma riigi tegemiste eest ja et Venemaa vastu suunatud sanktsioonides pole süüdi Euroopa, vaid Venemaa ise.

Head venelased niimoodi ei mõtle. Nad lükkavad vastutuse Euroopale. Euroopa on süüdi selles, et Venemaa kodanikele ei anta turistiviisasid. Euroopa on süüdi käimasolevas sõjas. Euroopa on süüdi, et Venemaal langeb elatustase. Mul endal aga pole neist headest venelastest kahju. Kõik algas sellest, et nad tegelesid iseendaga ja ignoreerisid kõike seda, mida tegi nende oma poliitiline eliit. Ja nüüd on nad seal, kus nad on.

