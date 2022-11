Endine reformierakondlane Liimets kandideerib Ida-Virumaal EKRE nimekirjas

Liimets ütles ERR-ile, et kohta nimekirjas pakkus talle EKRE liige Riho Breivel, kes ise erakonna Ida-Virumaa nimekirjas teise numbrina kandideerib. Liimets kandideerib Andrus Tossi järel neljandana. Nimekirja veab endine maaeluminister Arvo Aller.

"Tema pakkus mulle seda võimalust ja ma arvasin, et miks mitte," ütles Liimets.

Kuna EKRE liikmeks astumist temalt ei küsitud, ei plaani ta seda ka veel niipea teha. "Mul on komme, et kui ma ühest parteist lahkun ja teise lähen, siis ma pean ikka paar aastat vahet," ütles ta.

"Need erakonnad on üpris samalaadsed, kui politoloogi seisukohalt vaadata. See erakondade suur vahe on rohkem tipp-poliitikute välja imetud asi. Mina sellepärast väga ei muretse. Mu maailmavaade väga palju ei pea muutuma ja ei saagi muutuda," ütles 26 aastat Reformierakonda kuulunud Liimets.

"Maailmavaates on mõningad asjad ainult, mis on erinevad, aga need mõningad asjad Eesti ühiskonna seisukoha pealt on minu jaoks natuke sõrmest välja imetud nii ühel kui ka teisel pool," lisas ta.

Omaenda maailmavaadet kirjeldas Liimets materialistliku ja parempoolsena, mitte aga idealistlikuna. Riigi poolt laustoetuste jagamist kõrgete hindade toimetulekuks ta ei toeta, vaid arvab, et tuleks luua tingimused, et inimestel ja ettevõtetel probleeme ei oleks. "Selleks peaks tulema pensioni- või palgatõus või ka energiahindade alla surumine," sõnas ta.

Ants Liimets ütles, et riigikogu valimistel kandideerimisest loobunud Katri Raik ei oleks temalt kuigi palju hääli ära võtnud, Keskerakonna nimekirja number kahte Yana Toomi peab ta aga tõsiseks konkurendiks. Keskerakonna esinumber Ida-Virumaal Kaido Höövelson on tema sõnul idavirulastele vähe tuntud.

Liimets pakkus, et EKRE võib saada Ida-Virumaalt vähemalt kaks mandaati.

Ants Liimets kuulus möödunud aasta 17. septembrini Reformierakonda. Liimets valiti mullu põhiliselt Keskerakonna häältega Narva linnapeaks, uues linnavalitsuses jättis Liimets ametisse kõik endised liikmed peale oma erakonnakaaslase Sergei Gorlatši. Selle tõttu viskas Reformierakond Liimetsa erakonnast välja.