Läti tahab lõpetada koolides vene keele õppe

Läti haridus- ja teadusministeerium on seadnud eesmärgiks, et alates 2026/2027. õppeaastast peavad Läti haridusasutused pakkuma võõrkeeltena ainult Euroopa Liidus kasutusel olevaid keeli või nende välisriikide keeli, kellega on sõlmitud eraldi valitsusetevaheline kokkulepe.

Läti haridusministeeriumi keelepoliitilisest sihist tuleneb, et alates 2026/2027. õppeaasta algusest ei saa Läti koolides enam õppida võõrkeelena vene keelt, vahendab LSM.

Ministeeriumi teatel aitavad muudatused kaasa riigi noorte integreerimisele Euroopa haridusalasse ning Euroopa Liidu ametlike keelte õppimisele, mis "annab neile ulatuslikke töövõimalusi Euroopa Liidu sees ja väljaspool seda".

Lätis alustatakse esimese võõrkeele õpet juba esimeses klassis. See peab olema üks Euroopa Liidu ametlikest keeltest ning tavaliselt valitakse selleks inglise keel.

Euroopa Liidus on 24 ametlikku keelt.

Teist võõrkeelt hakatakse õppima neljandas klassis ning praegu pole täpsustatud ega ette antud, millist keelt peab kool õpetama.

2021. aastal tehtud ülevaate kohaselt puudub pooltes Läti koolides õpilastel teise võõrkeele osas sisuline valik – rohkem kui 300 koolis saab valida teiseks võõrkeeleks ainult vene keelt.

LSM toob välja, et teiseks võõrkeeleks on Euroopa Liidu ametlikke keeli palunud mitmed Läti lapsevanemad, kes on pöördunud riigi haridus- ja teadusministeeriumi ning haridussisu keskuse (VISC) poole.

Läti koolidele on kavas anda kolm aastat üleminekuperioodiks, et leida uued teise võõrkeele õpetajad. Läti haridus- ja teadusministeerium on asunud Läti ülikooliga kõnelustesse, et rohkem võõrkeele õpetajaid koolitada.

Samas LSM toob välja, et Lätis on juba praegu paljudes valdkondades puudu õpetajatest ning pole selge, kust peaksid uued keeleõpetajad tulema.