ERR Lätis: seim võib anda Vene kodanikele keeleeksamiks ajapikendust

Läti parlament plaanib anda uut elamisluba vajavatele Venemaa kodanikele läti keele eksami sooritamiseks rohkem aega. Praeguseks on aga avaldanud valmisolekut keeletest teha vaid 8000 inimest, mis on umbes pool neist Venemaa kodanikest, kel on Lätis elamise jätkamiseks hädavajalik taotleda 1. septembriks uus elamisluba.

1. september ehk praeguste elamislubade kehtivusaja lõpp läheneb kiiremini kui Lätis elavad Venemaa kodanikud jõuavad täita uute lubade saamiseks vajalikke tingimusi.

Siseminister Maris Kucinskis leiab, et probleem pole ainult neis 28 000 inimeses, vaid ka riigiasutused ei suuda neid kõiki piisava kiirusega teenindada.

Seimis esimesel lugemisel heaks kiidetud seadusemuudatused määratlevad, et taotlus tuleb läbi vaadata aasta jooksul arvates selle esitamisest. Aga see pole lõplik seisukoht, sest teine lugemine on veel plaanis.

"Päevakorras on vaid väikesed muudatused. Eesmärk on anda neile, kes esimese korraga keeleeksamit ära ei tee, veel kord võimalus eksamile minna. Selleks kõigeks on aga vaja pisut rohkem aega. Kuid põhimõtetest me ei tagane. Nii meie parteiühendus kui ka kogu koalitsioon on ühel meelel, et kes soovib elada Lätis ja taotleb selleks pikaaegset elamisluba, peab keelt suhtlustasandil oskama," rääkis siseminister.

8000 keeleeksamile registreerunud inimest saavad selle sooritada juuli lõpuks. Siis on vajadusel võimalus korduseksamiks. Kes aga 1. septembriks keelekontrollile ei registreeru, peaks Lätist lahkuma. Selle teema üle on nüüd väidelnud kaks parlamendi koosseisu ja seisukoht on, et ajapikendust võidakse anda, aga põhimõtteid ei muudeta.

Läti seim otsustas menetlusse võtta ka eelnõu, mille järgi võivad kinodes näidatavate filmide tiitrid olla vaid Euroopa Liidu keeltes.