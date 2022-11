Elektritõukerataste rendifirmad panevad libeda korral teenuse pausile

Kui veel nädal tagasi oli elektritõukeratas mugav liiklusvahend, siis täna lume ja libedaga on see kõike muud kui ohutu - elektritõukeratastel talverehve ei ole.

Nädalavahetusel sai politsei kukkumistest teateid kaks.

"Laupäeval oli kukkumine elektrilise tõukerattaga. Siin ilmselt mängis rolli ka joove, et seal ikkagi see inimene puhus siukse märkimisväärse näidu välja indikaatorvahendisse. Ja pühapäeval oli siis ka samamoodi kukkumine, mis ilmselt toimus libeduse tõttu," rääkis liikluspolitsei patrulltalituse juht Varmo Rein.

Õnnetuste järel pandi Bolti elektritõukerattad pausile kuni lumevaiba sulamiseni. Hiljemalt detsembris loetakse nende hooaeg lõppenuks.

Tuule tõukeratastel seevastu vähendati piirkiirust üheksateistkümnele kilomeetrile tunnis ning sõidud jätkuvad ka talvel. Naastrehvidest pole Tuule juhi Jaan Kekiševi sõnul kasu.

"Oleme näinud, et naastrehvid tegelikult väga palju ei aita, vaid võibolla kiilasjää puhul. Need on olukorrad, kus me väga pingsalt jälgime teeolusid ja nendes oludes me teenuse ka maha võtame," rääkis Kekišev.

Aga elektritõukeratastest saab rõõmu tunda ka muudmoodi. Nii rentisidki Hugo Sebastian ja Oliver tõukerattad, et Vabaduse väljakul liikluskärast eemal paar kiiremat driftiringi teha.

Oliveri sõnul liikluses ta nii sõitma ei läheks. "Lihtsalt ongi, kui on siuke vabam plats, siis pigem kus on ohutum, et liikluse vahel niimoodi ei teeks," rääkis ta.

"Ma ei tea, ma ei läheks liiklusesse üldse sõitma praegu elektritõukerattaga. Pigem sellisel platsil saabki sõita ja kuskile mujale ei läheks sõitma," rääkis Hugo Sebastian.

Noorte meelest võiksid renditõukerattad jääda tänavatele aastaringselt.

"Panen südamele, et liigelge, aga olge ettevaatlikud, kandke kiivrit. Nagu varem mainitud, valige õige sõidukiirus, vältige äkilisi liigutusi, siis on kõik korras," ütles Tuule tegevjuht Jaan Kekišev.

"Politseipoolne soovitus on muidugi jah pigem panna nad talvekorterisse ja kevadel jälle välja tuua. Kui olete kuskil maal, seal saab võib-olla soome kelguga sõita," sõnas liikluspolitsei partulltalituse juht Varmo Rein.