Olkiluoto kolmanda reaktori käikuandmine lükkus veelgi edasi

Elektriettevõtte Teollisuuden Voima (TVO) teatas, et toiteveepumpade kahjustuste uurimine võtab veel mitu nädalat aega, seetõttu algab kolmandas reaktoris regulaarne elektritootmine järgmisel aastal jaanuaris.

"Jaama tarnija Areva-Siemensilt saadud informatsiooni kohaselt algab elektritootmine kõige varem 11. detsembril 2022 ning regulaarne elektritootmine algab kõige varem 2023. aasta jaanuari lõpus," teatas TVO.

Olkiluoto kolmanda reaktori kasutuselevõtt on Soome elektrivarustuse jaoks väga oluline. Soome võrguoperaator on varem hoiatanud võimalike elektrivarustuse häirete eest saabuval talvel, kui uus reaktor plaanipäraselt tööle ei hakka. Tavapärane tootmine pidi algama juba detsembris.

Olkiluoto kolmandat reaktorit on ehitatud alates 2005. aastast. Algselt pidi see tööle hakkama aastal 2009, kuid tehnilised probleemid on põhjustanud palju hilinemisi. Testtootmine algas lõpuks käesoleval aastal.